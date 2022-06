Alors que la conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple approche à grands pas, le casque de réalité mixte (MR) tant attendu pourrait ne pas être annoncé. Pour Ming-Chi Kuo, spécialiste de la marque à la pomme, l’appareil ne fera pas son apparition le 6 juin prochain.

Comme chaque année, plusieurs rumeurs émergent autour des possibles révélations du géant de la technologie californien lors du WWDC. La présentation, au cours de l’événement, de la prochaine version du système d’exploitation des iPhone, iOS 16, ne fait aucun doute. En revanche, rien n’est moins sûr quant à l’apparition du casque MR de la marque.

De nombreuses références au système d’exploitation du casque ont été retrouvées dans les premières bêtas iOS16 laissant présager l’arrivée d’un tel appareil. En réalité, la découverte de ce logiciel répondant au nom de realityOS ne date pas d’hier. Il avait été décelé pour la première fois au sein d’iOS 13, deux ans auparavant.

Quelles sont les raisons qui empêcheraient Apple de présenter son prochain produit phare ? Dans une série de tweets, Ming-Chi Kuo, analyste à TF International Securities, et toujours au fait des projets d’Apple, estime « qu’il faudra encore un certain temps avant que le casque MR d’Apple n’entre en production de masse ».

I'm sure that if Apple announces AR/MR headset and its OS at WWDC, competitors will immediately kick off copycat projects and happily copy Apple's excellent ideas, and hit the store shelves before Apple launches in 2023.

