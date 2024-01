L’entreprise chinoise Xreal annonce être « la première licorne dans le secteur des lunettes de réalité augmentée ». Son nouveau modèle, les Air 2 Ultra, sera commercialisé dès mars, un mois après les premières livraisons de l’Apple Vision Pro. Du beau monde parmi les investisseurs de Xreal La société fondée ...

L’entreprise chinoise Xreal annonce être « la première licorne dans le secteur des lunettes de réalité augmentée ». Son nouveau modèle, les Air 2 Ultra, sera commercialisé dès mars, un mois après les premières livraisons de l’Apple Vision Pro.

Du beau monde parmi les investisseurs de Xreal

La société fondée en 2017 et basée à Pékin a obtenu un nouveau financement de 60 millions de dollars, la valorisant à plus d’un milliard de dollars. Une levée qui lui confère donc le statut de licorne. Alibaba, Sequoia, Kuaishou… La jeune pousse compte de très grands noms parmi ses investisseurs. Elle va injecter ces nouveaux fonds dans la recherche et le développement.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Cette dernière levée de fonds stratégique renforce notre position sur le marché mondial de la réalité augmentée, augmente nos objectifs d’expansion et démontre l’engagement fort de nos partenaires de confiance », s’est enthousiasmé Chi Xu, PDG de Xreal, dans un communiqué.

Ce tour de table intervient après que Xreal a présenté ses nouvelles lunettes Air 2 Ultra au CES 2024. En marge de l’événement, elle annonçait un partenariat avec cinq sociétés, dont Qualcomm et BMW. L’entreprise a livré plus de 350 000 appareils depuis sa création. Elle va désormais travailler sur le développement de son moteur optique exclusif, un élément clé de ses lunettes de réalité augmentée. Les fonds vont également faciliter l’expansion de ses capacités de production.

« En tant que première licorne dans le domaine des lunettes de réalité augmentée, nous voyons où l’industrie se dirige et nous sommes honorés de continuer à diriger et à faire équipe avec les meilleurs aujourd’hui, avec le lancement de Xreal Air 2 Ultra au printemps, et au-delà », a déclaré le dirigeant.

La réalité augmentée devient plus compétitive

« Les conversations entre développeurs, partenaires et détaillants sont en cours pour faire de la première année du Xreal Air 2 Ultra la plus importante de l’histoire de la réalité augmentée », a-t-il continué.

Le 2 février, Apple commercialisera le Vision Pro aux États-Unis. Le casque, qui propose des fonctionnalités de réalité augmentée, devrait donc concurrencer les appareils de Xreal. Ces derniers seront proposés à 699 dollars, contre 3 500 dollars pour le nouveau produit de la marque à la pomme. Le Meta Quest 3, basé sur la réalité mixte, est quant à lui disponible à partir de 499 dollars.

Selon le cabinet d’expertise IDC, les dépenses mondiales dans les casques de réalités augmentée et virtuelle devraient atteindre 16,2 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel de 32,6 % sur cinq ans. En novembre dernier, Xreal s’est emparé de 51 % de ce marché. L’entreprise a enregistré un taux de croissance annuel de 320 % au cours des neuf premiers mois de 2023.