La fin de l’année approche à grands pas. Pour tirer le meilleur parti de cette période intense synonyme d’augmentation des ventes, les marques sont à la recherche de leviers innovants et créatifs. L’enjeu est grand : séduire plus de clients pour booster son chiffre d’affaires. De son côté, Air France a misé sur deux leviers pour y arriver : la gamification et la réalité augmentée (AR).

Inspirez-vous d’une des plus grandes entreprises au monde

Pour découvrir la recette du succès de la compagnie aérienne française de référence, Relatia vous donne rendez-vous le jeudi 19 octobre à 8h30 , au cœur du 2ᵉ arrondissement de Paris, pour une conférence gratuite. Au programme : le retour d’expérience d’Air France et des conseils d’experts pour atteindre vos enjeux business de fin d’année !

Depuis ses débuts, Air France a toujours eu le regard tourné vers l’innovation. Alors, pour donner une nouvelle impulsion à sa stratégie digitale, la compagnie aérienne s’est penchée sur de nouveaux dispositifs technologiques. L’objectif ? S’adapter aux nouvelles exigences des clients, à la recherche de plus d’engagement et de divertissement.

Pour combler ces hautes attentes et tirer son épingle du jeu dans un secteur hautement concurrentiel, l’entreprise a misé sur la gamification. Ce concept consiste à rendre une expérience plus ludique en s’appuyant sur les mécanismes du jeu. Il permet ainsi de stimuler le client ou prospect et de favoriser l’interaction avec celui-ci à travers des dispositifs dynamiques et ludiques. Une approche unique aux résultats probants : augmentation de l’engagement, accroissement du taux de conversion, meilleure fidélisation…

Toujours dans cette optique de gamifier l’expérience proposée aux clients, Air France s’est appuyée sur la réalité augmentée (AR). Une technologie de pointe idéale pour s’immerger dans l’univers d’une marque. La compagnie aérienne est loin d’être la seule à tirer profit de cette innovation : selon une étude Ipsos et Snap, 82 % des entreprises estiment que cette technologie les aide à augmenter leurs ventes, développer leur clientèle et améliorer leurs KPIs.

Matthieu Lesme, Mobile Marketing Manager chez Air France ;

Frédéric Rosier, Vice président de Relatia ;

Philippe Leclercq, CEO de Relatia.

Pour aborder les secrets de la stratégie de marketing digital d’Air France, trois spécialistes prendront la parole :

Fort de leur expérience dans le marketing, les intervenants vous dérouleront les dispositifs d’animations les plus créatifs et performants pour accroître votre chiffre d’affaires. Toutes les idées et recommandations fournies au cours de cette conférence vous aideront assurément à donner un nouveau souffle à votre plan d’action. Une démarche essentielle pour faire grandir votre clientèle et vous imposer face à vos concurrents.

Les bonnes performances de ces précieux leviers reposent également sur leur bonne intégration dans votre stratégie. Ils doivent être actionnés de manière tactique, créative et pertinente. Une mission dans laquelle vous aideront les trois experts et leurs recommandations de pro.

Alors, prêt à donner, à votre tour, un nouvel élan à votre stratégie digitale grâce à la gamification ? Pour connaître les secrets de réussite d’Air France, inscrivez-vous dès maintenant à cette conférence gratuite.