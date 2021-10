Le marketing traditionnel même combiné au marketing digital de base, ne suffit parfois pas à engager un prospect ou un client. Laisser une bonne impression et créer une relation sur le long terme, demande une stratégie marketing réfléchie. De plus en plus d'entreprises utilisent la gamification pour cela, avec notamment la création de minis-jeux.

Gizmo est une plateforme pour créer et gérer des campagnes de gamification. Gizmo donne la possibilité à n'importe qui de créer un advergame en quelques minutes et surtout sans avoir à coder. Facile à prendre en main, l'outil permet à une marque d'augmenter l'engagement client via la gamification. Via Gizmo des jeux immersifs et addictifs sont créés et plusieurs campagnes peuvent être gérées en même temps.

La création d'un jeu en quelques minutes seulement



Avec une campagne de jeu de marque personnalisée, l' engagement des clients est boosté à travers plusieurs plateformes (notamment les réseaux sociaux) et le taux de clics augmente ! Des récompenses personnalisées peuvent être proposées allant du simple bon de réduction, en passant par un cadeau spécifique.

Via Gizmo, n'importe quel élément du jeu peut être modifié : ajouter un reward, un classement ou encore collecter des données bien spécifiques sur un utilisateur.

Grâce aux jeux, des audiences Mailchimp peuvent facilement être créées afin de re-targeter les utilisateurs. Si des paiements doivent être réalisés au sein du jeu, ces derniers sont mis en avant et non cachés, grâce à une intégration Stripe.

Gizmo by Gamify est un outil payant profitant d'une remise intéressante. Pour 99 dollars (via un paiement unique) au lieu de 1390 dollars, un accès à vie à l'abonnement freelance est proposé. Ce dernier permet d'avoir une campagne active, de personnaliser n'importe quel jeu, de profiter du partage sur les réseaux sociaux etc.

