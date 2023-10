La fin d’année est une période décisive pour les marques, durant laquelle l’opportunité de générer des revenus est considérable. Pour atteindre cet objectif clé, les équipes marketing doivent redoubler de créativité dans leurs campagnes.

Afin de séduire les consommateurs, des expériences personnalisées, originales et immersives sont de rigueur. C’est pourquoi bon nombre de marques se tournent aujourd’hui vers la gamification et la réalité augmentée (AR), deux puissants leviers marketing.

Pour découvrir comment ils peuvent vous aider à répondre à vos enjeux business de fin d’année, Relatia, vous donne rendez-vous le jeudi 19 octobre à 8h30, au cœur du 2ᵉ arrondissement de Paris. Le spécialiste du marketing relationnel et des solutions Mobile-CRM et E-CRM sera accompagné de la compagnie aérienne française de référence : Air France.

Exploitez la puissance de la gamification pour augmenter votre CA

Ce petit-déjeuner sera l’opportunité d’entendre les points de vue de plusieurs spécialistes du marketing :

Matthieu Lesme, Mobile Marketing Manager chez Air France ;

Frédéric Rosier, Vice président de Relatia ;

Philippe Leclercq, CEO de Relatia.

Au travers de regards croisés, les trois experts vous emmèneront à la découverte de dispositifs d’animations innovants permettant de booster votre retour sur investissement (ROI). En effet, le marketing traditionnel, même combiné au marketing digital de base, n’est parfois pas suffisant pour engager des prospects.

Pour marquer leurs esprits et les pousser à passer à l’action, de plus en plus de marques se penchent sur le pouvoir de la gamification. Ce concept mêle le storytelling aux techniques de jeux pour attirer des clients, les engager et les convertir. Un levier au champ des possibles infini permettant de faire passer votre stratégie marketing à la vitesse supérieure. Durant cet événement, Relatia et Air France reviendront sur la puissance de cette pratique et vous feront découvrir une palette de concepts de gamification performants pour augmenter votre chiffre d’affaires de fin d’année.

Ce sera également l’occasion d’aborder le potentiel de la réalité augmentée pour booster votre business. Selon une étude menée par Ipsos pour Snap, 60 % des consommateurs estiment que l’AR renouvelle et réenchante l’acte d’achat. Du côté des marques, 82 % d’entre elles affirment qu’elle les aide à augmenter leurs ventes, acquérir de nouveaux clients et améliorer les indicateurs de performance. Autant dire que c’est une technologie à ne pas négliger. Les intervenants vous partageront leurs secrets pour l’intégrer avec succès à votre stratégie marketing.

Pour comprendre comment mettre, concrètement, tous ces dispositifs au service de votre activité, Air France vous partagera son retour d’expérience. Matthieu Lesme, Mobile Marketing Manager chez Air France, vous dévoilera comment ces innovations ont aidé la compagnie aérienne à booster ses performances marketing. Un témoignage inédit à ne surtout pas manquer !

Ce petit-déjeuner est donc le rendez-vous incontournable pour donner une nouvelle impulsion à votre stratégie marketing de fin d’année grâce à des solutions innovantes et créatives. Pour découvrir toutes les recommandations de Relatia et Air France, inscrivez-vous dès maintenant.