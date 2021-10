La gamification est de plus en plus utilisée en entreprise pour motiver les collaborateurs et booster la productivité de ces derniers. Elle peut être appliquée lors d'évènements particuliers (serious game, teambuilding...) ou bien de manière plus récurrente, notamment au quotidien. L'objectif de la gamification en entreprise de manière générale est de rendre le travail plus "amusant", booster la productivité ou encore renforcer la cohésion d'équipe.

Dans cet objectif, les équipes de Co-x3, une communauté de co-créateurs et de collaborateurs souhaitant apporter des changements positifs dans le monde ont lancé l'application Make Work Fun. Après avoir lancé en juillet dernier Gamify Your Life Notion, ils ont constaté l'augmentation de la productivité.

L'application Make Work Fun apporte l'expérience multijoueur appréciée dans les MMORPG au développement personnel. Concrètement, l'application permet de gamifier les différents espaces de travail dans Notion.

Parmi les fonctionnalités clés de l'outil, on peut citer :

la gamification de toutes les bases de données Notion

une compétition avec tous les membres de la communauté des défis sont organisés en fonction de plusieurs objectifs

la célébration des victoires en temps réel et l'obtention de récompenses de manière aléatoire

des composants personnalisés intégrables à ajouter n'importe où

Des récompenses (comme des GIFs drôles) sont donc proposées lorsqu'une tâche est accomplie. Le suivi des avancements se fait en temps réel. Des choses très simples sont à réaliser pour obtenir des points comme boire de l'eau, faire son lit ou encore indiquer son humeur du jour !

À l'avenir, Make Work Fun sera disponible sur d'autres outils comme Airtable, Clickup ou encore Jira.

Une application pratique qui permet de se concentrer chaque jour sur des tâches importantes et créer des routines.