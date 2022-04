Meta a annoncé récemment l’ouverture de son premier magasin physique : le Meta Store. Il permettra aux consommateurs et aux curieux de découvrir les produits du groupe et de les essayer directement sur place. Ouverture prochaine le 9 mai à Burlingame, en Californie.

Le premier Meta Store ouvre ses portes

Depuis 2020, le groupe projetait d'ouvrir un magasin dédié aux produits de la division Reality Labs l’une des filiales de Meta spécialisée dans la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Ce sera bientôt chose faite. Le point de vente est d’ailleurs situé à proximité du siège social de cette division, . Dans 1550 m², les clients pourront essayer les lunettes connectées Ray-Ban Stories, le casque VR Meta Quest 2 ainsi que les écrans connectés Meta Portal de la maison mère de Facebook.

« Avoir un magasin ici, à Burlingame, nous donne plus d’opportunités pour expérimenter et inclure l’expérience client au cœur de notre développement », explique Martin Gilliard, directeur du point de vente.

Un avant-goût du métavers

Mark Zuckerberg et ses équipes ont pensé l’endroit comme un temple dédié à la VR et à l’AR. L’ambition est de promouvoir les équipements qui permettront, à terme, d’accéder au tant attendu métavers.

« Le Meta Store va aider les gens à comprendre comment nos produits permettront d’accéder au métavers dans le futur. Nous ne vendons pas le métavers dans notre magasin mais nous espérons que les gens y viendront et en ressortiront en sachant un peu plus comment nos appareils leur permettront de s’y connecter », détaille Martin Gilliard.

Le point de vente accorde une grande partie de son espace à l’essai du Meta Quest 2 avec un grand mur d’écran LED qui diffusera ce que la personne est en train de voir dans le casque VR. Plusieurs jeux seront proposés à l’essai comme Beat Saber, GOLF+ ou encore Real VR Fishing.

Il sera également possible d’essayer avec un employé les appels vidéos du Meta Portal et les lunettes connectées Ray-Ban Stories.

Le Meta Store a pour volonté de mettre entre le plus de mains possible ses appareils de réalité augmentée et virtuelle. Il faut dire que Mark Zuckerberg ambitionne de remplacer les smartphones par ses appareils connectés dans les prochaines années. L’ouverture de cette boutique s’inscrit également dans une dynamique concurrentielle. Google, l’un de ses futurs concurrents, a ouvert son premier magasin permanent au cours de l’été 2021.