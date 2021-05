Il aura fallu attendre un bon bout de temps pour voir cela arriver, mais c’est désormais officiel : dans un billet de blog, Google a annoncé l’ouverture de son tout premier magasin physique dans le quartier de Chelsea, à New York. Il ouvrira ses portes au courant de l’été 2021.

Si la firme de Mountain View ne disposait pas de magasin permanent, elle a, à plusieurs reprises, mis en place des pop-up stores, notamment à New York et Chicago. Elle a peut-être décidé de sauter le pas suite à sa récente acquisition de Fitbit, qui lui a permis de grandement élargir sa gamme d’appareils connectés. Google déclare :

« Le nouveau Google Store constitue une nouvelle étape importante dans notre démarche matérielle visant à offrir l'expérience la plus utile possible de Google, où et quand les gens en ont besoin. Nous sommes impatients de rencontrer un grand nombre de nos clients et d'entendre leurs commentaires sur le magasin, afin de pouvoir continuer à explorer et à expérimenter les possibilités d'un espace de vente physique et de tirer parti de cette expérience ».

Ainsi, les clients pourront venir observer les smartphones Pixel, les Google Nest, les bracelets Fitbit ou encore les ordinateurs Pixelbook. En plus de cela, l’entreprise va mettre en place des workshops dans le but de dévoiler tout le potentiel de ses appareils connectés. L’endroit choisi par Google pour l’ouverture de son premier store est loin d’être surprenant : « Le Google Store Chelsea fera partie de notre campus urbain dans le quartier de Chelsea, où se trouve une grande partie de nos plus de 11 000 employés de Google NYC. Google est présent à New York depuis 20 ans et nous considérons ce magasin comme le prolongement naturel de notre engagement de longue date envers la ville », explique la firme dans son communiqué.

Si le contexte sanitaire peut sembler complexe pour l’ouverture d’un magasin physique, Google se veut rassurante et affirme que l’accent sera mis sur l’hygiène au sein de l’établissement. Près de 20 ans après l’ouverture du premier Apple Store, c’est donc au tour de la firme de Mountain View de présenter son nouveau magasin. On ignore si des répliques seront déployées dans le reste du monde, mais il y a de fortes chances que cela soit effectivement le cas.