Sensor Tower, entreprise spécialisée dans l’économie des applications, a dévoilé son rapport trimestriel sur les applications les plus téléchargées au monde. Au premier trimestre 2022, allant de janvier à mars, TikTok est une nouvelle fois l’application la plus téléchargée… Probablement au grand dam de Meta.

Numéro 1 des téléchargements ET des dépenses

Devenue l’application la plus téléchargée au monde en 2020, TikTok a été détrônée par Instagram lors du dernier trimestre 2021… Mais cela n’aura clairement pas duré longtemps. Au premier trimestre 2022, l’application chinoise a récupéré sa première place devant les trois plateformes du groupe Meta : Instagram, Facebook et WhatsApp. Par ailleurs, le service CapCut, qui permet d’éditer des vidéos pour TikTok et qui est également détenu par le géant ByteDance, se loge lui aussi dans le top 10 des applications les plus téléchargées.

Dans la même catégorie Sur Facebook, la Russie tente de faire croire que les soldats ukrainiens se rendent

Sensor Tower a également dressé un classement des applications selon les dépenses des utilisateurs dans ces dernières. Ici aussi, TikTok est en haut du classement devant YouTube. S’il faut tout de même prendre en compte le fait que Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, est pris en compte dans ces résultats et compte pour 60 % des revenus de l’application, TikTok a connu un trimestre record pour les dépenses in-app, atteignant 840 millions de dollars au premier trimestre, selon data.ai.

Rien qu’aux États-Unis, les dépenses dans TikTok ont augmenté de 125 % par rapport au trimestre précédent, un signe positif pour l'évolution des projets de commerce électronique de la firme. Pour rappel, TikTok redouble ses efforts dans le secteur de l’e-commerce afin de tirer profit de son incroyable popularité.

Qui pour arrêter TikTok ?

Malgré ses nombreux efforts et une refonte totale d’Instagram pour ressembler davantage à TikTok, Meta peine à prendre l’ascendant sur sa rivale chinoise. De nombreux changements sont d’ailleurs à prévoir sur Instagram : il sera bientôt possible pour tous les utilisateurs de l’application d’étiqueter des produits, illustrant les efforts de la plateforme dans l’e-commerce (comme son concurrent). En outre, Meta pencherait à introduire des jetons numériques pour récompenser les utilisateurs sur Instagram, de la même manière qu’il est déjà possible de le faire sur TikTok.

Notamment grâce à son algorithme surpuissant, la croissance de l’application chinoise est tout simplement vertigineuse et inédite, et il semble qu’elle soit loin d’être terminée. « Nous avions prévu que TikTok dépasserait la barre des 1,5 milliard d’utilisateurs actifs mensuels en 2022, et après seulement un trimestre en 2022, TikTok a effectivement pulvérisé cette prédiction. Non seulement TikTok dispose d'une base d'utilisateurs croissante, mais l'application a favorisé un engagement profond - les utilisateurs mondiaux hors Chine ont passé 19,6 heures par mois en moyenne dans l'application en 2021 », explique data.ai.

Désormais, il reste à voir si TikTok sera capable de transformer ses outils de commerce électronique et d'abonnement en une voie de monétisation efficace et comparable à ce que fait YouTube, par exemple.