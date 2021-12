Netflix annonce le lancement de Tudum, un site dédié aux fans de ses films et séries leur permettant de s’informer sur les créations originales de la plateforme, et de se plonger davantage dans leur univers.

Un site encore incomplet

« Un endroit pour en découvrir davantage sur vos favoris Netflix ». Voici comment le géant du streaming présente Tudum, un site où les internautes ont accès à « des interviews exclusives, des vidéos en coulisses, des bonus, etc. ». Pour la petite anecdote, le nom Tudum fait référence au bruit que l’on entend lorsque l’on se rend sur Netflix, et un événement virtuel mondial pour les fans du service ayant eu lieu en septembre portait également ce nom. Il comprenait des avant-premières exclusives et des panels avec des stars de certains des titres les plus populaires de Netflix.

Il est possible de se connecter à Tudum avec ses identifiants Netflix, et le site proposera alors des sujets en référence aux séries ou films visionnés sur la plateforme. Par exemple, il est possible de découvrir dans quels endroits l’héroïne d’Emily in Paris s’est rendue dans la capitale, mais également de se renseigner sur les faits réels présentés dans une œuvre, ou d’avoir des recommandations sur la prochaine série à regarder.

Il est toutefois important de noter que Tudum est un site encore très récent et qu’il n’est donc pas complet ; pour l’heure, aucune information sur Stranger Things ou Squid Game n’y figure. En outre, la plateforme n’est disponible qu’en anglais, ce qui peut lui être très préjudiciable compte tenu des très nombreux abonnés à Netflix qui ne maîtrisent pas cette langue. On ignore encore si elle sera déployée dans d’autres langages.

Say hello to Tudum — a backstage pass that lets you dig deeper into the Netflix films, series, and stars you love! It’s still early days but you can expect exclusive interviews, behind-the-scenes videos, bonus features, and more. Check it out https://t.co/sYnbZ6pTzF pic.twitter.com/WtCCAF3B9u — Netflix (@netflix) December 9, 2021

Netflix veut se démarquer

« Netflix fait partie du zeitgeist culturel, et ce qui rend mon job si passionnant, c'est qu'à travers le travail que nous faisons, j'ai l'occasion d'être constamment en contact avec des fans du monde entier à travers leurs émissions et films préférés. Je suis donc ravie de présenter Tudum pour que les fans puissent plonger plus profondément dans les histoires qu'ils aiment, alimenter leurs obsessions et entamer de nouvelles conversations », déclare Bozoma Saint John, cheffe du marketing chez Netflix.

Clairement, le lancement de Tudum est un petit clin d’œil aux fans qui vont pouvoir en apprendre davantage sur leurs séries préférées, mais il s’agit là aussi d’un moyen de se démarquer pour Netflix. Si le service de streaming a encore signé un troisième trimestre 2021 solide, il doit en effet faire face à une concurrence toujours plus féroce et voit sa croissance baisser sur des marchés clés comme l’Amérique du Nord.

Dans l’optique de se diversifier face à ses rivaux, Netflix a d’ailleurs racheté le studio de jeux vidéo Night School et sorti ses premiers jeux mobiles. La firme a également fait l’acquisition récente de Scanline VFX, véritable géant des effets spéciaux.