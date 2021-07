Après avoir raflé un juteux partenariat avec Microsoft suite à l’abandon de Mixer, Facebook Gaming continue à se développer discrètement, notamment dans le secteur du streaming et du cloud gaming.

En fin d’année 2020, Facebook a notamment signé un accord avec plusieurs grands labels (Universal, Warner, Sony…) afin de permettre aux créateurs de contenu de diffuser de la musique sans se soucier des droits d’auteur. Pour concurrencer Twitch et attirer les streamers, de nouveaux outils de monétisation ont aussi fait leur apparition en mai 2021.

Cependant, Facebook Gaming n’est pas uniquement un lieu pour regarder d’autres personnes jouer aux jeux vidéo. Il est aussi possible de s’y adonner à quelques parties directement depuis son navigateur. D’ailleurs, certaines expériences sont disponibles via un service de cloud gaming. Bonne nouvelle, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais en profiter.

Facebook Gaming compte gagner du terrain sur iOS

Après un partenariat avec Ubisoft en début de mois, Facebook passe à la vitesse supérieure en proposant son service de cloud gaming aux personnes possédant un smartphone ou une tablette Apple. Pour rappel, l’implémentation d’une application de cloud gaming est tout simplement impossible à cause des règles d’Apple. La firme à la pomme demande, en effet, que chaque jeu soit ajouté en tant qu’application sur l’App Store. Pour des plateformes de cloud gaming souhaitant proposer des centaines de jeux, le processus est ainsi beaucoup trop demandeur.

De ce fait, Facebook a dû suivre l’exemple de Google avec Stadia et Xbox avec xCloud en confectionnant une web app pour lancer son service de cloud gaming sur iOS. Il est ainsi nécessaire de passer par le site suivant depuis un navigateur afin de profiter des jeux présents sur Facebook Gaming. Pour l’utiliser comme une application, il suffira simplement d’ajouter cette page web sur l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad.

Sur ce nouveau catalogue, vous pourrez notamment retrouver plusieurs jeux HTML 5. Pour le moment, seuls les États-Unis peuvent profiter des premières expériences de cloud gaming telles que Asphalt 9 ou Assassin’s Creed : Rebellion. Le service devrait progressivement être déployé dans d’autres pays.