Le secteur du jeu vidéo représente aujourd’hui un marché majeur dans lequel toutes les entreprises, dont récemment Netflix, investissent. Pour faire face à la concurrence et attirer plus de créateurs, Facebook Gaming a annoncé que de nouveaux outils de monétisation feraient leur apparition sur la plateforme.

Des nouveaux outils destinés aux créateurs sur Facebook Gaming

Facebook Gaming évolue doucement, mais sûrement. Depuis plusieurs années, elle permet de jouer à des jeux vidéo, ou de regarder des personnes y jouer, en direct ou non. Afin que ses utilisateurs prospèrent sur l’onglet dédié du réseau social, l’entreprise lance trois nouveaux outils destinés à favoriser la monétisation de contenus.

Les étoiles, nouveau moyen d’exprimer son soutien aux créateurs de vidéo à la demande

Pour que les joueurs produisant des vidéos à la demande créent un lien avec leurs abonnés, la plateforme introduit les étoiles. Elles permettent de faire un don au créateur de son choix pour lui exprimer son soutien, et ce, même s’il n’est pas en direct.

Comme sur Twitch, le joueur peut définir un objectif d’étoiles à atteindre sur ses vidéos, même si elles sont pré-enregistrées. Il est visible depuis son tableau de bord, permettant de suivre son évolution en temps réel. Il sera informé par une animation qu’un utilisateur lui a envoyé une étoile.

Par ailleurs, il sera possible pour les joueurs de répondre individuellement à leurs donateurs, afin de créer un lien communautaire et de les rapprocher de leur audience.

Les pauses pendant les diffusions en direct sur Facebook Gaming

Des pauses de 30, 90 ou 150 secondes pourront être intégrées aux livestreams pour promouvoir un contenu choisi par le joueur. Cette fonctionnalité comprend des courtes publicités désignées par le créateur, ainsi que son propre contenu, comme, par exemple, des temps forts de précédents livestreams.

Grâce à cette option, les joueurs pourront promouvoir la fonctionnalité des étoiles, et ainsi appeler leurs abonnés à faire un don. Ils auront aussi la possibilité de les inviter à rejoindre un groupe Facebook pour créer plus facilement un lien avec eux.

LevelUp est étendu à plus de pays

Le programme LevelUp faisait déjà partie du décor de Facebook Gaming. Il permet non seulement de développer une communauté, mais aussi de monétiser des streamings. Certaines règles sont à respecter pour entrer dans ce programme, comme avoir une page “Créateur de vidéos de jeu” avec plus de 100 abonnés et avoir streamé pendant au moins 4 heures au cours des 14 derniers jours.

Ainsi, LevelUp sera prochainement disponible dans de nouveaux pays, dont Hong Kong, le Kenya, le Nigeria, la Norvège, le Paraguay, le Sri Lanka, la Suisse, l’Ukraine et le Venezuela.

La concurrence sur le marché du jeu vidéo s’intensifie, et Facebook Gaming compte bien rattraper ses adversaires. Si Twitch et YouTube Gaming sont très prisés par les joueurs, c’est pourtant la plateforme de jeux vidéo de Facebook qui est la plus rentable pour les streamers. Il reste à voir si ces options lui permettront de développer un peu plus un aspect communautaire, qui fait le succès de ses concurrents.