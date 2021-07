Facebook a annoncé l'automne dernier le développement de son offre de cloud gaming. Un partenariat avec Ubisoft a été annoncé par communiqué le 1er juillet 2021, un pas de plus dans cette direction. Plusieurs jeux vidéo de l’éditeur français agrémenteront le catalogue de jeux de Facebook : Assassin's Creed Rébellion, Hungry Shark Evolution et Hungry Dragon. Dans les prochains mois, Mighty Quest et Trials Frontier arriveront également sur la plateforme. Comme le veut le principe du cloud gaming, ces jeux seront disponibles sans installation, n’importe où et pour un usage instantané.

L’offre de jeux vidéo du géant des réseaux sociaux reste entièrement gratuite. Un nouvel indice rappelant la rentabilité de l’économie de l’attention. Néanmoins, ce point incarne une manière de se démarquer de la concurrence, notamment celle de Google Stadia avec son abonnement à 10 dollars par mois. En proposant de la gratuité, des jeux cloud et d’autres en HTML5 sur la même page et sans différenciation, Facebook affirme une approche propre. Celle-ci est d’ailleurs accentuée par la possibilité de partager les moments de jeux sur le réseau social.

Facebook gaming est pour le moment seulement accessible aux États-Unis. L’entreprise revendique plus de 1,5 million d’utilisateurs mensuels. Aujourd’hui, 98% du territoire américain y a accès, les 100% sont prévus pour l'automne. Une fois le déploiement américain achevé, le Canada et le Mexique seront les prochaines régions à accéder au service de cloud gaming. Pour une arrivée sur le territoire européen, il faudra attendre jusqu’à 2022.

Aujourd'hui, 25 jeux sont disponibles sur Facebook Gaming. Il y a du mieux, mais c’est encore faible par rapport à la concurrence. Google Stadia propose 100 jeux et xCloud de Microsoft 200. Mais il y a de belles perspectives de développement. Selon une étude de Newzoo, en 2021, le marché du cloud gaming dépassera 1,4 milliard de dollars. Les prévisions pour 2023 le fixent à 5 milliards.

À l’avenir, l’entreprise de Mark Zuckerberg continuera d’alimenter son catalogue tout en proposant de nouvelles catégories pour faciliter les recherches, comme « Top aux États-Unis ». Les options de tri des catégories seront également amenées à changer. Bien entendu, l’augmentation des performances informatiques est aussi dans le viseur de Facebook qui souhaite réduire les temps de latence pour proposer plus et mieux.

Le cloud gaming n’est pas le seul pied que Facebook a mis dans le monde du jeu vidéo. L’entreprise de Mark Zuckerberg a racheté Oculus qui nécessite dorénavant la possession d’un compte Facebook pour être utilisé.