Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo. Dans un billet de blog publié le 22 juin 2020, Microsoft annonce la fin de son service de streaming Mixer et un nouveau partenariat avec Facebook Gaming. La firme de Richmond prépare visiblement le futur et le déploiement de son projet xCloud.

Partenariat (très) robuste

Alors qu’il a récemment fait peau neuve, Mixer n’a manifestement pas atteint le succès escompté. Dès le 22 juillet, les applications et sites du service de streaming redirigeront directement sur la plateforme gaming de Facebook. Microsoft s’offre ainsi un partenariat robuste, surtout lorsque l’on connaît l’ascension impressionnante de Facebook Gaming qui serait même plus rentable que ses rivaux Twitch et YouTube. Phil Spencer, dirigeant de la branche jeux vidéo de Microsoft, explique ce choix :

« Il est devenu évident que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de livestreaming à grande échelle était hors de proportion avec la vision et les expériences que nous voulons offrir aux joueurs aujourd’hui, nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et d’aider la communauté à faire la transition vers une nouvelle plateforme. »

Microsoft perd tout de même ses deux streamers les plus populaires

Dans les prochaines semaines, les partenaires de Mixer vont donc muter vers Facebook Gaming, et les streamers participant au programme de monétisation du service de Microsoft seront éligibles au programme Level Up de Facebook. Ce dernier permet notamment de gagner de l’argent grâce aux abonnements.

Selon Engadget, les deux streamers phares de Mixer, Ninja et Shroud, ont refusé une offre astronomique de la part de Facebook Gaming et devraient donc se tourner vers un autre service. Microsoft avait pourtant déboursé une fortune afin de les recruter en exclusivité.

Pour ce qui est des employés travaillant pour Mixer, certains des développeurs vont désormais travailler sur Microsoft Teams, la plateforme collaborative dédiée aux professionnels.

Le projet xCloud en ligne de mire

Ce revirement est loin d’être anodin de la part de Microsoft : la firme prépare le déploiement du projet xCloud. Ce service de streaming de jeux en continu, similaire à Stadia de Google, devrait largement bénéficier de Facebook Gaming et peut-être parvenir à atteindre son objectif de 2 milliards de joueurs à travers le monde. Phil Spencer détaille son ambition :

« La clé de cette vision est notre projet de technologie xCloud, qui nous permet de diffuser des jeux sur toutes sortes d’écrans et de fenêtres dans votre vie, y compris sur Facebook. Les jeux font déjà partie de notre tissu social, et le projet xCloud peut vous amener à discuter d’un nouveau jeu – qu’il s’agisse d’un moment amusant dans le jeu, posté par un ami, d’une annonce ou d’un flux continu – et directement d’y jouer. À l’avenir, grâce à la puissance de Xbox Live et du Project xCloud, nous verrons qu’il n’y aura qu’un seul clic entre “je regarde” et “je joue” ».

Si aucune date officielle n’a été annoncée, xCloud devrait être lancé d’ici la fin de l’année.