L’iPadOS 15 était l’une des thématiques les plus attendues de l’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021. Si la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPad n’apporte avec elle aucune révolution majeure, elle a tout de même le mérite de rendre l’expérience d’utilisation plus intuitive et performante, notamment grâce à l’amélioration des widgets ou encore à une gestion de mode multitâche bien plus efficace. Retour sur les nouveautés majeures de l’iPadOS 15.

Sur iPadOS 15, les widgets prennent une place centrale et la bibliothèque d’App fait son arrivée

Arrivés sur iPhone au travers d’iOS 14, les widgets étaient jusqu’à présent relativement délaissés sur le système d’exploitation des iPad. Un retard qu’Apple s’est empressé de rattraper avec son iPadOS 15. En effet, la firme de Cupertino a annoncé lors de la WWDC 2021 que les widgets pourraient désormais s’intégrer et se placer n’importe où sur les pages de l’écran d’accueil des iPad. Un changement qui permettrait, selon Apple, “d’obtenir davantage d’informations en un coup d'œil et de profiter d’une expérience plus personnalisée”.

Par ailleurs, et toujours dans l’objectif d’offrir à ses utilisateurs une meilleure lisibilité, la firme à la pomme donne davantage de galbe à ses widgets en les rendant plus grands. En outre, quatre nouveaux widgets pour l’App Store font leur arrivée sur iPadOS 15. Il s’agit de “Localiser”, “Game Center”, “Mail” et “Contacts”.

Apple introduit également la Bibliothèque d’apps dans iPadOS 15. Celle-ci sera disponible depuis le Dock de votre appareil. Comme sur iPhone, elle vous permettra de clarifier l’écran d’accueil de votre iPad en classant automatiquement vos applications dans des dossiers thématiques (Productivité, Jeux, Ajouts récents, etc).

Le mode multitâches devient plus intuitif et performant

Introduit en 2019 sur iPad, le mode multitâche permet aux utilisateurs d’utiliser plusieurs applications en même temps, et sur un même écran. Si cette fonctionnalité avait fait grand bruit lors de sa sortie, elle méritait manifestement quelques améliorations pour enfin tenir toutes ses promesses.

Ces améliorations, justement, sont apportées sur iPadOS 15. En effet, Apple a mis en place un nouveau menu multitâche sous forme d’icônes et qui se situe en haut des applications. Grâce à celui-ci, les utilisateurs pourront passer “en mode Split View ou Slide Over d’un simple geste”.

Mieux encore, les applications ayant plusieurs fenêtres (comme Safari et Pages par exemple) pourront désormais être utilisées dans le mode multitâche, et la prévisualisation d’emails se fera également plus rapidement.

Avec iPadOS 15, la prise de note passe au niveau supérieur

Apple a mis un point d’honneur à rendre la prise de note plus simple, rapide et efficace sur iPadOS 15. C’est notamment au travers de “Notes rapides” que cet objectif sera atteint. Comme son nom l’indique, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'ajouter rapidement et simplement “des notes depuis n’importe quelle app” et n'importe quel site web , promet la firme de Cupertino.

L’aspect collaboratif de “Notes” a également été amélioré. Grâce à iPadOS 15, il sera possible de mentionner directement une personne en taguant son nom (@utilisateur). Grâce à la vue “Activité”, il sera également possible de vérifier quelles ont été les modifications récentes apportées à une note.

Enfin, dans le but de faciliter le classement et la recherche des notes, “l’app Notes intègre désormais un tout nouveau navigateur de Tags et des Dossiers intelligents utilisant les Tags”, a annoncé Apple.

L’application “Traduire” fait son arrivée

L’app “Traduire” débarque sur iPadOS 15. La marque à la pomme précise que son arrivée s’accompagne de nouvelles fonctionnalités permettant de “rendre les conversations plus faciles et naturelles”. En effet, l’application sera désormais capable de détecter automatiquement qu’une personne est en train de parler, ainsi que la langue qu’elle utilise.

De la même façon, lors d’une conversation en tête-à-tête, les deux interlocuteurs engagés pourront placer l’iPad entre eux pour voir s’afficher de leur côté la traduction de leurs échanges.

Il est désormais possible de créer des applications directement depuis un iPad

Au départ imaginée pour apprendre facilement à coder, l'application Swift Playgrounds d’Apple débarque sur iPadOS 15. Plus qu’un simple outil d’apprentissage, cette application permettra aux développeurs de créer directement leurs propres apps à destination des iPhone et iPad, et de les proposer directement sur l’App Store.

Avec SharePlay sur FaceTime, iPadOS 15 souhaite rapprocher ses utilisateurs

Les conversations FaceTime vont désormais pouvoir prendre une toute autre dimension sur IPadOS 15 grâce à SharePlay. Cette fonctionnalité permettra notamment de regarder des séries ou des films et d’écouter de la musique en temps réel avec ses proches. Il sera également possible de partager son écran et de consulter des applications ensemble.

Le fonctionnement de SharePlay suit la tendance actuelle qui a été insufflée par la crise sanitaire. En effet, avant Apple, Facebook avait déjà imaginé une fonctionnalité similaire à destination de Messenger. Il en va de même pour Disney+ avec GroupWatch. Autant de fonctionnalités pensées pour permettre aux utilisateurs de partager des moments avec leurs proches malgré la distanciation sociale de rigueur.

La navigations sur Safari se voit simplifiée

Afin de rendre la navigation sur Internet plus agréable, Apple a repensé l'expérience d'utilisation de Safari sur iPadOS 15. Parmi les nouveautés majeures, une nouvelle barre d'onglets qui reprend la couleur de la page web consultée, et qui "regroupe les onglets, la barre d'outils et le champ de recherche au sein d'un design compact et unifié".

Les onglets, justement, se synchronisent désormais instantanément sur d'autres appareils de la marque à la pomme (iPhone et Mac), et il est possible de les partager avec ses proches afin de simplifier la préparation de projets communs. Enfin, Apple a annoncé que "Safari sur iPad prend désormais en charge les extensions web disponibles sur l’App Store".

Grâce à l'intelligence embarquée, la photographie prend une autre dimension

Grâce à l'intelligence embarquée, la fonctionnalité "Texte en direct" pourra reconnaître un texte placé au sein d'une image, puis l'analyser, afin d'offrir des possibilités d'action adaptées aux utilisateurs. Pour expliquer plus clairement l'utilisation de cet outil, Apple l'illustre par un exemple très concret : "La photo d’une vitrine de magasin, par exemple, peut contenir un numéro de téléphone avec la possibilité d’appeler ce numéro".

De son côté, Spotlight évolue pour offrir la possibilité de rechercher des images dans l'App Photos, mais aussi sur le web. Couplée à la fonctionnalité "Texte en direct", la barre de recherche permettra ainsi de trouver "facilement une photo d’un plan de transports en commun, d’un justificatif ou une capture d’écran de recette de cuisine", explique la firme de Cupertino.

