Apple a annoncé la couleur lors de la WWDC 2022, où de très nombreuses nouveautés softwares ont été présentées. Selon le spécialiste Mark Gurman, qui publie la newsletter Power On sur le média Bloomberg, « l'entreprise est sur le point de s'engager dans l'une des périodes de lancement de nouveaux produits les plus ambitieuses de son histoire, le déluge arrivant entre l'automne 2022 et le premier semestre 2023 ».

L’iPhone 14 Pro devrait faire le plein de nouveautés

Sur cette période, la marque à la pomme va commercialiser quatre nouveaux iPhone, deux modèles basiques et deux modèles Pro et Pro Max. Ce sont ces deux derniers appareils qui bénéficieront d’une réelle valeur ajoutée, avec notamment la très rapide puce bionique A16, tandis que l’iPhone 14 sera doté de la puce A15, comme l’iPhone 13.

Lors de la WWDC, Apple a présenté iOS 16 et son nouvel écran de verrouillage, sur lequel des widgets pourront être placés. Les détenteurs d’un iPhone 14 Pro pourront aller encore plus loin : leur écran sera toujours actif, comme pour l’Apple Watch. Cela signifie que l’appareil sera en mesure d'afficher des widgets présentant la météo, les calendriers, les actions, les activités et d'autres données alors que l'écran restera à une luminosité et une fréquence d'images faibles.

Par ailleurs, les deux modèles d’iPhone 14 Pro bénéficieront de plusieurs nouveautés, à savoir d’une caméra frontale améliorée, d’un système innovant de caméra arrière qui comprend un capteur de 48 mégapixels, de bords plus fins et d’une encoche redessinée avec une découpe en forme de pilule pour Face ID ainsi qu’un trou pour la caméra.

Trois nouveaux modèle d’Apple Watch

Les choses devraient également bouger du côté des montres connectées de la firme de Cupertino, avec la sortie de trois nouveaux modèles : la Watch Series 8 standard, une nouvelle SE, et une montre plus robuste destinée aux personnes pratiquant des sports extrêmes. D’ailleurs, les nouveautés en matière de sport annoncées dans le nouvel OS semblent calibrées pour un tel appareil.

Si la Series 8 ne devrait pas bénéficier de grands changements, car la puce S8 qui l’alimentera possède les mêmes spécifications que la S7, les modèles de l'année prochaine devraient être équipés d’un tout nouveau processeur.

Pour ce qui est du nouveau modèle low cost SE, il devrait avoir le même écran que son prédécesseur commercialisé en 2020. En revanche, Mark Gurman assure qu’il sera doté d’une puce S8, contre un processeur S5 pour l’Apple Watch SE précédente.

Apple va dévoiler plusieurs iPad

Selon le spécialiste, Apple s’apprête à dévoiler plusieurs nouveaux iPad, en commençant dès cet automne avec « un nouvel iPad bas de gamme doté d'une puce A14 et de la 5G », qui devrait être équipé d’un câble USB-C. Pour rappel, l’Union européenne va obliger tous les constructeurs à utiliser ce format de recharge pour lutter contre les déchets électroniques.

Gurman prédit également la sortie de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces plus tard cette année, et annonce qu’ils seront alimentés par la puce M2, dont Apple a annoncé la sortie officielle lors de sa conférence développeur. Aussi, l’analyste s’attend à ce qu’un autre iPad, présentant un écran encore plus grand, soit commercialisé au courant des deux prochaines années, afin d’améliorer l’expérience de Stage Manager, l’interface multitasking récemment présentée par la marque à la pomme.

Le premier casque de réalité mixte d’Apple arrive

Lors de sa conférence, Apple a également annoncé que ses prochains MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces seraient équipés de la puce M2, mais, selon Gurman, de nombreux autres produits prévus pour 2023 l’incorporeront : un Mac mini M2, un Mac mini M2 Pro, les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro et M2 Max, les Mac Pro M2 Ultra et M2 Extreme.

Surtout, le nouveau processeur made in Apple devrait équiper le casque de réalité mixte tant attendu de l’entreprise, grand absent de la WWDC 2022. Ces prédictions vont dans le sens de celles de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui avait annoncé le report de la sortie de ce casque pour le deuxième trimestre 2023.

Apple serait en outre en train de développer la puce M3, qui pourrait équiper de nouveaux ordinateurs, et notamment un iMac, dès l’année prochaine.

HomePod, Apple TV, AirPods Pro 2…

Et ce n’est pas tout. La firme de Cupertino devrait mettre à jour ses AirPods Pro. La deuxième itération des écouteurs devrait ainsi bénéficier d’une meilleure puce et d’une qualité de son améliorée avec le support du Lossless. Un HomePod nouvelle génération serait aussi dans les petits papiers du géant américain et devrait être lancé en 2023. Il utilisera la puce S8 et sera plus proche du HomePod original en termes de taille et de performances audio que le HomePod mini. Le nouveau HomePod aura un écran mis à jour sur le dessus. Enfin, un nouveau dispositif Apple TV est lui aussi prévu, avec un processeur amélioré ainsi qu’un gigaoctet supplémentaire de RAM.

Pour l’heure, ces annonces ne sont pas officielles mais Mark Gurman est en général très bien informé. Le rythme effréné d’Apple reflète sa santé actuelle : malgré la pandémie et la pénurie de composants électroniques, la marque à la pomme n’a jamais été aussi performante et a enregistré un premier trimestre 2022 record avec un chiffre d’affaires de 97,3 milliards de dollars.