Par l'intermédiaire d'un simple communiqué de presse et d'une vidéo partagée dans la foulée sur YouTube, Apple a annoncé hier trois nouveaux iPad : deux iPad Pro (de 11 et 12,9 pouces, respectivement) équipés du nouveau processeur M2, et un nouvel iPad « classique » de 10,9 pouces. En complément, et de manière un peu moins téléphonée, la firme a également annoncé un nouveau boîtier Apple TV qui évolue juste ce qu'il faut... tout en affichant un prix plus contenu que par le passé.

Voici le détail des nouveaux produits dévoilés par Apple ce 18 octobre.

Dans la même catégorie Pour Xi Jinping le développement économique de la Chine passe par l’autonomie technologique

L'iPad entrée de gamme n'est plus ringard

Principale nouveauté présentée hier, l'iPad classique adopte cette année un tout nouveau design. Après des années de stagnation la tablette « entrée de gamme » d'Apple adopte enfin un châssis plus moderne, inspiré des lignes des derniers iPad Air et de l'iPad Pro. On y trouve des bords plats, des bordures largement amoindries et un écran LCD IPS plus grand (10,9 pouces) aux coins arrondis. Décliné en quatre coloris (gris, rose, bleu et jaune), ce nouvel iPad abandonne aussi son vieux bouton « Home » au profit d'une touche de verrouillage comprenant, comme sur l'iPad Air et l'iPad Mini, un lecteur d'empreintes digitales TouchID. Apple profite aussi de ce changement de design pour modifier l'emplacement de la webcam afin de faciliter les appels vidéo en format paysage. Une nouveauté discrète mais bienvenue.

D'un point de vue plus technique, l'écran de ce nouvel iPad affiche une définition de 2360 × 1640 pixels et peut atteindre une luminance maximale de 500 cd/m2 -- suffisante pour atténuer les reflets et permettre une utilisation en extérieur. À l'intérieur du châssis, Apple choisit par ailleurs d'installer une puce A14 Bionic. Nettement plus puissante que le processeur A12 Bionic de l'ancien modèle, cette puce avait déjà motorisé les iPhone 12 et l'iPad Air de quatrième génération.

L'iPad adopte enfin, pour la première fois, une prise USB-C en lieu et place de son connecteur Lightning traditionnel. Il peut aussi compter sur une nouvelle caméra arrière ultra grand-angle de 12 Mpx, et sur une connectivité Wi-Fi 6 et 5G (en option). Deux motifs de déception par contre : le prix, qui n'a plus grand chose d'entrée de gamme (589 euros en France pour le modèle de base), et l'absence de prise en charge pour l'Apple Pencil de seconde génération, inexcusable à ce niveau de prix.

Deux nouveaux iPad Pro toujours plus puissants

Du côté de l'iPad Pro, les évolutions sont nettement plus timides. Les modèles de 11 et 12,9 pouces conservent le même design et l'essentiel de leurs spécifications techniques, mais adoptent l'un comme l'autre la nouvelle puce M2, lancée cet été sur les nouveaux MacBook Pro 13 et MacBook Air. Cette dernière combine pour rappel 8 coeurs CPU, 10 coeurs graphiques et 16 coeurs neuronaux.

Crédit : Apple

L'écran reste autrement le même que l'an passé (l'iPad Pro de 11 pouces conserve ainsi une « simple » dalle IPS, tandis que le modèle de 12,9 pouces s'appuie toujours sur dalle mini-LED nettement plus contrastée et lumineuse), et Apple ne change rien non plus aux caméras arrières et frontale. La firme explique par contre avoir amélioré la détection du stylet Apple Pencil 2 avant même que sa pointe ne touche l'écran de l'iPad. Une amélioration qui rappelle ce que certaines tablettes Android haut de gamme proposent déjà depuis quelques années.

Disponible en précommande, l'iPad Pro se négocie de son côté à partir de 1069 euros en version 11 pouces, et à partir de 1469 euros pour le modèle de 12,9 pouces. Lancement attendu le 26 octobre prochain en France, comme pour l'iPad 10.

USB-C, A15 Bionic et HDR10+ arrivent sur l'Apple TV

En parallèle de ses trois nouveaux iPad, Apple a dévoilé hier une nouvelle version de son boîtier multimédia Apple TV 4K. Attendu en France à compter du 4 novembre, ce dernier baisse de prix (169 euros en version Wi-Fi / 64 Go et 189 euros en version Wi-Fi + Ethernet / 128 Go), et muscle légèrement son jeu en troquant l'ancienne puce A12 Bionic pour un processeur A15 Bionic. Le même que sur les iPhone 14 et 14 Plus.

Ce nouveau modèle d'Apple TV supporte enfin nativement le standard HDR10+ et modifie légèrement sa télécommande : le port Lightning y est remplacé par une connectique USB-C.