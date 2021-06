La WWDC, Worldwide Developers Conference d’Apple s’est tenue ce 7 juin, comme en 2020 en distanciel, pandémie mondiale oblige. Depuis Cupertino, Craig Federighi, le vice-président d’Apple, a animé la WWDC donnant la parole çà et là aux différents employés d’Apple venus présenter les nouveautés.

iOS 15 : FaceTime rafraîchi

Apple ne compte pas rater le tournant de la visioconférence, aussi FaceTime a ouvert la conférence avec une foule de petites améliorations : avec l’audio Spatial, la suppression des voix parasites et bruits de fonds, ainsi que l’accessibilité aux personnes avec Android ou Windows grâce aux FaceTime Links.

Avec notification summary, ou résumé des notifications, Apple a bien conscience qu’être assailli de notification peut-être fatiguant. Cupertino propose de les organiser simplement : le temps du travail, avec des notifications personnelles, le temps libre avec celles qui concernent ses amis, sa famille… Évidemment la possibilité de les couper purement et simplement.

Live Text, ou texte en direct propose de lire pour vous ou de faciliter la lecture des textes que vous avez pris en photo. Très utile pour les étudiants ou employés fatigués, qui n’ont plus qu’à prendre en photo le tableau. Intéressant pour voir la page d’un restaurant apparaître grâce à l’analyse de sa devanture.

Il y a d’autres petites améliorations sur iMessengers, la page météo à sa refonte, Maps s’approfondit (mais pas encore en France), les AirPods sont améliorés... Découvrez toutes les nouveautés d’iOS 15.

iPadOS 15 : iOS14 arrive sur iPad

iPadOS va avoir droit à son petit lot de nouveautés, pour certaines inspirées d’iOS14. C’est le cas de l’App Store et une façon de visualiser facilement toutes ses applications.

Les Widgets vont être désormais intégrables à l’écran d’accueil de son iPad.

Apple ajoute une application de traduction à son iPadOS 15. Elle promet de détecter la langue entendue et traduire instantanément ce que l’appareil aura entendu. À noter, avec Live Text, il sera possible de traduire les textes de ses photos, toujours intéressant à l’occasion d’un voyage à l’étranger.

Les notes et le multitâche, existaient déjà sur iPad, ici ils ont été retravaillés pour les rendre plus agréables.

macOS Monterey : toujours plus connecté aux autres OS

Au cœur de Monterey, le nouveau macOS : l’interopérabilité. Notamment avec la fonction « Universal Control ». Son nom l’indique, cette fonctionnalité permettra de connecter ses produits Apple ensemble : iPad, MacBook, et iMac. L’iPad pourra ainsi servir de deuxième écran, dirigé depuis le clavier et la souris de l’ordinateur.

Safari a eu le droit à sa refonte de son côté. Un « Tabs Group », permettra d’éviter d’accumuler un nombre d'onglets finalement incompréhensibles en les regroupant dans des Tab Groups. Ces groupes d’onglets pourront se retrouver, sur son iPad, son iPhone, toujours avec cette idée d’interopérabilité.

Enfin, les macs vont pouvoir devenir des expansions de l’iPhone et de l’iPad grâce au service AirPlay. Interopérabilité on vous a dit.

La majorité des fonctionnalités proposées sur iOS et iPadOS sont également disponibles sur mac.

watchOS 8 : et surtout la santé

L’Apple Watch se voit, une nouvelle fois, offrir de nouvelles options concernant la santé. Cette fois, c’est le bien-être qui est à l’honneur. Avec watchOS 8, les utilisateurs pourront essayer les nouvelles options de respiration, notamment grâce à l’amélioration de l’application Breathe et au lancement de Mindfulness.

Deux nouveaux modes d’entraînement seront accessibles sur Apple Fitness+, ainsi que des exercices inédits avec une coach sportive. Les playlists Artist Spotlight permettront de rester motivé en musique.

L’entreprise a offert des options de personnalisation inédites au cadran de l’Apple Watch. De son côté, l’application Photos a été repensée, et iMessage se voit enrichi de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de dessiner des lettres à l’écran, retranscrites sous forme de message.

Santé : de nouvelles analyses et statistiques arrivent

En période de pandémie, Apple a tenu à laisser une place importante à la santé au cours de sa conférence. Elle a présenté des dispositifs, pour surveiller son propre état de santé, voire celui de ses proches et de le partager avec son médecin traitant.

L’application de santé branchée à watchOS ou iOS apportera de nouvelles statistiques, de même que de nouvelles analyses et tendances, afin de mieux comprendre et suivre certains points. Le tout est évidemment désactivable à tout moment.

Privacy : après, l’ATT, Apple enfonce le cloud

Avec l’App Tracking Transparency (ATT) annoncé un peu plus tôt dans l’année, il n’est pas étonnant qu’Apple ait consacré une partie significative de sa conférence à ce sujet. À l’image d’Android, un tableau de bord va résumer les données envoyées par les applications de l’utilisateur à des tiers. Un système de protection des mails, Mail Privacy Protection, va rendre possible de dissimuler ses informations comme son adresse IP, sa localisation, mais aussi l’heure à laquelle il a été ouvert.

À chaque fonctionnalité ou presque, le mot d’ordre est de protéger la vie privée de ses utilisateurs, assure Cupertino. Plus de détails sur les annonces à venir.