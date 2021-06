Le 7 juin, la WWDC 2021 a été l’occasion pour Apple de présenter en détail son nouveau système d’exploitation mobile : iOS 15. Comme toujours, cette nouvelle version embarque de nombreuses fonctionnalités, comme les FaceTime Links, SharePlay, mais aussi des recherches contextuelles plus poussées.

iOS 15 apporte une touche de fraîcheur pour FaceTime

Apple a dévoilé des améliorations pour FaceTime, rendant son application d’appels audio et vidéo assez délaissée. C’est d’ailleurs sur ce produit que la présentation d’iOS 15 a démarré, avec un rappel sur l’année écoulée, au cours de laquelle il a fallu rester connecter au travail comme avec ses proches.

Une meilleure qualité audio pour FaceTime

Deux grosses évolutions sont à venir pour l’expérience audio dans FaceTime. La première, Spatial Audio, va permettre d’améliorer la qualité sonore de l’ensemble de la conversation. La sortie audio se verra retravaillée, et donnera l’impression que les participants sont dans la même pièce.

Également, Voice Isolation sera une option qu’un utilisateur pourra activer afin de réduire le bruit ambiant qui peu dégrader la qualité d’une conversation. Un aspect pratique lorsqu’on passe un appel depuis un café ou les transports en commun.

FaceTime ne prendra plus la poussière

Afin de rendre FaceTime plus attirante, face à des concurrentes de tailles comme Messenger, Zoom, ou Google Meet… Apple lance une opération séduction. Tout d’abord, deux modes pourront être activés par les utilisateurs. Un mode mosaïque pour bien voir tous les participants, mais aussi un mode Portrait pour donner un côté professionnel à sa prise de vue.

D’autre part, Apple a dévoilé un paramètre qui devrait augmenter son taux d’utilisation : FaceTime Links. Il s’agit simple d’un lien à transmettre aux participants d’un appel. Dans sa présentation la marque à la pomme dévoile un cas de figure où depuis Calendrier, un utilisateur invite des personnes à une visioconférence, et place un lien FaceTime. Les personnes n’ayant pas d’appareil de la marque peuvent alors rejoindre la conversation sur le web, avec le lien. Ce fonctionnement est très proche de ce que les professionnels connaissent, notamment avec Zoom ou Google Meet.

Enfin, Apple a ajouté une fonctionnalité baptisée SharePlay. Elle permet de démarrer la lecture d’un contenu multimédia directement dans un appel en FaceTime. Les autres utilisateurs peuvent alors agir dans l’application lancée, même s’il ne s’agit pas de leur téléphone. Évidemment, Apple Music et Apple TV se voient dotées de cette fonctionnalité, mais le géant a annoncé lancer une API pour SharePlay. Plusieurs partenaires seront déjà prêts à son lancement, notamment Disney+ ou encore Twitch. Reste à savoir si Apple compte contenir SharePlay au multimédia, ou s’il sera possible de jouer à plusieurs, ou collaborer. En tout cas, toutes les nouveautés FaceTime fonctionneront à travers les appareils Apple connectés.

Messages

L’application de messagerie d’Apple se voit dotée de quelques paramètres sociaux. C’est notamment le cas avec Shared with You. Si un autre utilisateur Apple partage un contenu, le récepteur pourra le retrouver dans une autre application de l’écosystème iOS. Par exemple, une photo se retrouvera dans l’application Photos, un article dans Apple News, et une musique dans Apple Music. L’utilisateur pourra aussi décider d’épingler un contenu envoyé dans un message afin de le retrouver plus facilement. Shared with You fonctionnera à travers tous les appareils Apple.

Au-delà de cette fonctionnalité, la présentation de photos envoyées en lot sera optimisée. Elle sera plus agréable visuellement, et d’un point de vue expérience utilisateur.

Focus : enfin une vraie maîtrise des notifications

Pendant longtemps, Apple n’a offert aux utilisateurs qu’une solution pour réduire la pollution des notifications : le mode “Ne pas déranger”. Désormais, regroupe derrière le nom Focus, il sera possible de configurer plusieurs modes : Ne pas déranger, Personnel, Travail, Sommeil.

Selon le mode, l’utilisateur décidera des applications et des contacts qui auront le droit de lui envoyer des notifications. Par exemple en mode Travail, on peut couper Messenger et Discord, mais activer Outlook et Slack. Pratique, le mode Focus pourra s’activer sur tous les appareils connectés dès l’activation.

Des applications plus d’Intelligence sur iOS 15

D’autres services seront eux aussi améliorés, notamment grâce à l’intelligence artificielle. C’est le cas du moteur de recherche interne qui va désormais aller piocher dans le texte inscrit sur les photos. De quoi sélectionner le nom d’un restaurant si l’on possède une photo de son enseigne, et voir apparaître un menu contextuel avec son adresse, et le numéro de téléphone pour faire une réservation. Cela s’étend également aux photos de tableau en fin de réunion, d’une recette… Cette même approche s’étend aux photos d’animaux, de bâtiments qui seront scannées et ce qu’on y voit sera identifié. Apple n’a pas donné d’information sur la protection de la vie privée des utilisateurs et s’ils peuvent refuser ce nouveau système.

Également, Apple Wallet va évoluer avec plus d’expérience autour des clés. Ainsi, après Car Keys, il sera possible d’avoir sa carte d’hôtel et la recevoir directement depuis l’application de l’enseigne où l’on loge, mais également des cartes pour son coworking, etc. Au fil des années, Apple Wallet permettra de numériser bon nombre de cartes, et même la carte d’identité. À l’approche d’une carte d’identité repensée en France, et un portefeuille numérique européen, on peut s’attendre à ce que l’on puisse également jouir de cette fonctionnalité en France.

Pour bon nombre de pays anglophones, Apple Plans, se voit nettement amélioré grâce à un projet initié il y a déjà plusieurs années, mais semble lent à étendre à l’international. Notamment en voiture, l’application présentera la localisation de feux tricolores, ainsi que des intersections à venir, et non toutes. En somme, une meilleure lisibilité, qui sera portée dans la version embarquer pour les voitures : CarPlay. Les habitués des transports en commun vont également obtenir une meilleure lecture de leurs trajets, grâce à un résumé des stations à traverser.

L’application Météo va proposer toujours plus d’informations complémentaires sur une localisation. iOS 15 présentera les prévisions météorologiques animées, de même qu’une boussole sur la direction du vent, et même que la pression atmosphérique.

En somme, cette nouvelle version d’iOS va renforcer les intégrations entre les applications d’Apple, mais également entre les appareils de la marque possédés par un même utilisateur.