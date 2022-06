La dixième génération de l’iPad, le modèle classique d’entrée de gamme d’Apple, pourrait utiliser la puce Apple Bionic A14, être compatible avec la 5G et posséder un port USB-C pour la toute première fois. C’est ce qu’a révélé le site d’information spécialisé 9to5Mac le 14 juin.

USB-C, nouvel écran et 5G

La nouveauté la plus importante rapportée par les sources de 9to5Mac est la présence d’un port USB-C sur la prochaine génération du modèle d’entrée de gamme de la tablette. Celui-ci permettra aux utilisateurs de recharger plus rapidement leurs appareils. Il offrira également la possibilité de se connecter plus facilement aux appareils modernes, quasiment tous équipés aujourd’hui d’un branchement de type USB-C.

Apple avait déjà abandonné ses ports Lightning pour l’iPad Pro en 2018, l’iPad Air en 2020 et l’iPad mini en 2021. Ces révélations interviennent quelques jours après que les législateurs européens ont décidé de rendre obligatoires les chargeurs USB-C sur tous les appareils électroniques en Europe à partir de l’automne 2024.

Les sources de 9to5Mac affirment que l’écran de la dixième génération de la tablette serait d’une meilleure définition. La taille de l’écran Retina pourrait faire entre 10,5 et 10,9 pouces, soit environ 26 à 28 centimètres.

L’iPad 10 devrait aussi pouvoir être compatible avec le réseau 5G.

Que va cacher l’iPad 10 sous son capot ?

Concernant la puce, l’iPad ne sera pas équipé de la célèbre puce M1, mais d’une A14 Bionic, aussi conçue par Apple et identique à celle se trouvant dans l’iPhone 12 ou l’iPad Air 4. Grâce à elle, les performances de l’iPad devraient être 30 % plus efficaces que l’A13 Bionic, l’ancienne génération de puces.

L’iPad 10 étant le modèle le moins cher de la gamme, l’entreprise californienne conserve ses puces plus performantes pour les autres versions de l’iPad. Ainsi, le prochain iPad Pro pourrait bien être équipé de la puce M2 dévoilée lors de la dernière WWDC.

Par ailleurs, c’est au cours de cette conférence qu’Apple a présenté le tournant collaboratif qu’allait prendre sa gamme de tablettes. Avec la nouvelle version de son système d’exploitation, l’iPadOS 16, la marque à la pomme entend bien faire de l’iPad un appareil hybride, à mi-chemin entre l’iPhone et le Mac. Et pour ce faire, rien de mieux qu’une mise à niveau de ses composants. L’iPad 10 pourrait être présenté en septembre, lors de la keynote de la rentrée, en même temps que les prochains modèles d’iPhone.