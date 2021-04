Après LinkedIn et Facebook et les données de 533 millions d’utilisateurs, c’est au tour des données de Clubhouse de fuiter. En effet, en l’espace de dix jours, les données des utilisateurs des trois sites se sont retrouvées sur le web. Une base de données SQL contenant les informations de 1,3 million d’utilisateurs de la plateforme a été mise en ligne sur un forum de hacking.

Clubhouse a immédiatement réagi ; l’entreprise indique que ce n’est pas un piratage. En effet, la base de données SQL contenait des informations relatives aux profils des utilisateurs, et ainsi des informations publiques. Le service de chat audio a déclaré que les données pouvaient être consultées par “n’importe qui” via leur API.

This is misleading and false. Clubhouse has not been breached or hacked. The data referred to is all public profile information from our app, which anyone can access via the app or our API. https://t.co/I1OfPyc0Bo

