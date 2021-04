Samedi, un utilisateur a mis en ligne une base de données comprenant les informations personnelles de millions d’utilisateurs Facebook. En accès libre sur un forum utilisé par des hackers, pour chaque compte, elle comprend plusieurs informations comme l’adresse email, le numéro de téléphone, la date d’anniversaire, le lieu d’habitation…

C’est Alon Gal, co-fondateur d’une entreprise de cybersécurité qui a fait cette révélation sur Twitter. Au total, les utilisateurs de 107 pays sont concernés. Si la France n’est pas le pays le plus touché, la base de données comprend tout de même les informations de 19 848 599 profils…

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021