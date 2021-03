Comptabilisant aujourd’hui plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde, Spotify vient d’annoncer une refonte importante de l’écran d’accueil de son application. Le service de streaming compte ainsi offrir plus de visibilité sur les nouveaux contenus, mais aussi un historique d’écoute plus détaillé.

Un écran d’accueil repensé pour une meilleure expérience utilisateur

Un an après avoir retravaillé son écran d’accueil, Spotify revient avec une toute nouvelle interface pour cet élément primordial au sein de son application. À travers un communiqué, l’entreprise suédoise a ainsi annoncé le 22 mars trois gros changements pour ses utilisateurs.

Tout d’abord, une icône en forme d’horloge fera son apparition à côté du rouage des paramètres. En appuyant sur ce bouton, Spotify affirme que ses utilisateurs pourront “voyager dans le temps” grâce à un historique de lectures (morceaux, albums, playlist et podcasts) pouvant s’étaler jusqu’à trois mois. Les abonnés premium pourront en outre profiter en exclusivité de l’affichage des nouveaux épisodes de podcasts, ainsi que des nouvelles sorties musicales directement depuis l’écran d’accueil.

L’entreprise annonce que ces changements arriveront d’ici la fin du mois pour les utilisateurs des applications iOS et Android.

Spotify souhaite aussi satisfaire les professionnels

Outre l’expérience des utilisateurs, Spotify est en train de travailler sur la satisfaction des créateurs de contenu, des artistes ainsi que des annonceurs.

Vivement critiqué depuis quelque temps à propos du système de rémunération de la plateforme, le service de streaming a décidé de finalement jouer la carte de la transparence avec les artistes. Pour cela, un site internet du nom de Loud & Clear vient d’être lancé afin de détailler comment ces derniers sont rémunérés.

Lors de son évènement Stream On ayant eu lieu le 22 février dernier, Spotify en a aussi profité pour présenter de nouvelles solutions marketing pour les podcasts, artistes et annonceurs. Divers outils ont ainsi été déployés afin de de cibler plus efficacement les utilisateurs et promouvoir les nouvelles sorties des artistes. Le géant du streaming musical a aussi annoncé l’arrivée de son service dans 85 pays supplémentaires ainsi que le lancement courant 2021 d’un abonnement Hi-Fi.