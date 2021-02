Durant la conférence « Stream On » qui s’est tenue ce lundi 22 février 2021, Spotify a dévoilé les nouveautés majeures à venir sur sa plateforme. Outre le lancement de son abonnement haut de gamme HiFi, le service de streaming a également annoncé l’arrivée d’une nouvelle marketplace audio, le déploiement du « Streaming Ad Insertion » (SAI) à d’autres marchés, l’ouverture du « Spotify Ad Studio » aux podcasts, le lancement du « Discovery Mode » ou encore l’expansion de « Marquee ».

La Spotify Audience Network, une marketplace de publicité audio « unique en son genre »

C’est l’une des principales nouveautés annoncées lors de la conférence « Stream On » de Spotify et paradoxalement, c’est aussi l’une des plus mystérieuses. Présentée comme étant une « marketplace audio unique en son genre », celle-ci n’en serait pour l’instant qu’à ses premières phases de développement. Pourtant, le géant du streaming audio promet déjà qu’elle permettra « aux annonceurs de toutes tailles de se connecter avec des auditeurs consommant un large éventail de contenus ».

En effet, Spotify prévoit que sa marketplace gère les publicités diffusées sur ses podcasts originaux et exclusifs, mais aussi sur ceux hébergés sur Megaphone (firme rachetée par le géant suédois en novembre 2020) ainsi que sur Anchor. L’objectif pour Spotify étant d’offrir « aux annonceurs la possibilité de toucher une audience composée de centaines de millions d’auditeurs, à la fois sur Spotify et en dehors ». Pour l’heure, les informations dévoilées à propos de cette nouvelle marketplace s’arrêtent là, mais Spotify a toutefois promis d’en dire davantage dans « les mois à venir ».

Le Streaming Ad Insertion se déploie à d’autres marchés

Au début de l’année 2020, Spotify annonçait le lancement du Streaming Ad Insertion, un outil marketing qui a apporté avec lui les publicités ciblées au sein des podcasts. Pour l’instant seulement disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, cette technologie devrait s’étendre à d’autres marchés plus tard dans l’année, a promis Spotify lors de sa conférence. De la même façon, si cet outil ne fonctionne pour l’instant que sur les podcasts originaux et exclusifs de Spotify, il devrait s’étendre à des podcasts hébergés sur des services tiers (Megaphone et Anchor) « plus tard dans l’année ».

Le Spotify Ad Studio s’ouvre aux podcasts

L’Ad Studio de Spotify est l’outil qui permet aux annonceurs de lancer facilement et rapidement des campagnes publicitaires au sein de la plateforme de streaming suédoise. Ne fonctionnant jusqu’à présent que pour les publicités placées entre les musiques, celui-ci s’ouvre désormais aux podcasts dans une phase de bêta test qui sera menée dans un premier temps aux Etats-Unis.

Marquee devient plus flexible

Lancé en 2020, Marquee est un outil qui permet aux artistes et à leurs équipes de promouvoir leurs nouvelles sorties musicales au travers d’un format de recommandation en full-screen s’affichant tant pour les auditeurs profitant d’un abonnement gratuit, que pour les membres premium.

D’après Spotify, ce format publicitaire est un franc succès puisqu’il permettrait de doubler les chances pour une musique d’être enregistrée dans les favoris. C’est pourquoi la firme cherche désormais à améliorer encore davantage son outil, en lui permettant notamment d’être plus flexible.

Concrètement, cela signifie que Marquee sera disponible en « libre-service » pour les artistes et leurs équipes. Dès qu’ils le souhaiteront, ces derniers pourront lancer par eux-mêmes ce type de campagne aussi facilement que rapidement. Comme bien souvent, les Etats-Unis seront les premiers à avoir droit à cette fonctionnalité. Elle devrait néanmoins être étendue dès cet été au Royaume-Uni, à l’Irlande, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande, avant d’être déployée au reste du monde plus tard.

Le Discovery Mode fait son arrivée

D’abord lancé en version bêta, le Discovery Mode permettra aux artistes de sélectionner quelle(s) musique(s) ils souhaitent faire apparaître en priorité dans l’onglet « Découverte » des auditeurs de la plateforme de streaming. Selon Spotify, cette fonctionnalité aurait permis aux labels d’obtenir des revenus plus élevés lors de son test pilote.

Notons par ailleurs que les artistes n’auront pas besoin d’investir de budget pour profiter du Discovery Mode, tout du moins pour l’instant.

Revivez l’intégralité de la conférence « Stream On » de Spotify

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette conférence a été riche en nouveautés. Bien décidée à faire passer le streaming audio à une nouvelle étape de monétisation, Spotify n’hésite plus à multiplier des outils marketing destinés à l’ensemble des acteurs du secteur : artistes, créateurs, annonceurs… Tous ont désormais une multitude de clés en main pour se faire connaître, tirer davantage de revenus de leurs créations ou encore promouvoir leurs produits et leurs services.

Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à revivre l’intégration du Stream On au travers de la rediffusion disponible ci-dessous.