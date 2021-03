L’Union européenne a approuvé le rachat de ZeniMax Media, la maison-mère de l’emblématique Bethesda Softworks, par Microsoft. Lorsque l’accord sera officiellement conclu, la firme de Redmond comptera donc 23 studios à son actif.

« La Commission a conclu que le projet d’acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée de l’entité combinée sur le marché en amont et de la présence de concurrents puissants en aval dans la distribution de jeux vidéo. L’opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d’examen des concentrations », déclare la Commission européenne.

Microsoft a annoncé son intention de racheter Bethesda au mois de septembre 2020. La transaction représente la plus grande acquisition de la firme dans le domaine du gaming avec un montant de 7,5 milliards de dollars. En 2014, son rachat de l’éditeur de Minecraft, Mojang, s’élevait quant à lui à 2,5 milliards de dollars. Tout comme ce dernier, ainsi que GitHub et LinkedIn, Bethesda continuera d’évoluer séparément de Microsoft, avec sa direction actuelle.

L’ambition de l’entreprise est logiquement d’inclure les jeux de Bethesda dans son offre d’abonnement Xbox Game Pass. Pour rappel, le studio est un pilier de l’industrie du jeu vidéo avec des franchises de renom comme Fallout, Doom ou encore The Elder Scrolls. Par ailleurs, Microsoft a promis que les titres prévus sur PlayStation 5, à l’image de Deathloop et de GhostWire : Tokyo, seront bel et bien disponibles sur la grande rivale de la Xbox Series X. Phil Spencer, dirigeant de Xbox Games Studio, a en outre remis en question la viabilité des jeux en exclusivité car Microsoft mise sur cloud gaming pour l’avenir, la preuve en est avec xCloud. Le service a été déployé pour les utilisateurs d’Android en septembre dernier, et devrait être lancé dès cette année sur iOS.

Le 23 mars prochain, la firme de Redmond devrait tenir un événement où elle détaille ses plans dans le secteur du jeu vidéo. Cela devrait ainsi concerner la Xbox, xCloud, le Xbox Game Pass et le futur de Bethesda. Une chose semble certaine : Microsoft compte bien capitaliser sur l’incroyable succès rencontré par le secteur du jeux vidéo en 2020. Boosté par la pandémie, il a généré 139,9 milliards de dollars durant cette période.