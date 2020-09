Alors que l’annonce de la prochaine Xbox Series X a été faite il y a plus d’un mois maintenant, Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers et n’hésite visiblement pas à poursuivre ses investissements. Si elle semble avoir abandonné le projet TikTok, la société américaine a décidé de s’offrir le groupe ZeniMax et est donc propriétaire de plusieurs studios et éditeurs de jeux vidéos, à l’instar de Bethesda.

Microsoft mise sur l’avenir de sa division jeux vidéo

Le 21 septembre, dans un communiqué de presse publié sur son site, Bethesda a annoncé son rachat par Microsoft, précisant au passage que le studio rejoindrait la filiale Xbox de la société américaine. Cette dernière a, en effet, décidé de racheter l’ensemble des studios qui étaient jusqu’à présent détenus par ZeniMax.

Cette transaction qui pourrait être finalisée d’ici le 30 juin 2021 coûtera pas moins de 7,5 milliards de dollars à Microsoft, et lui permettra donc d’acquérir des éditeurs de licences importantes, telle que celle de The Elder Scrolls, et des studios dont ID Software, MachineGames ou encore Arkane Studios.

Avec ce rachat désormais en cours, Microsoft a parfaitement géré son planning. Nous sommes actuellement à quelques semaines seulement de la sortie des nouvelles Xbox. Ce rachat de ZeniMax va donc permettre à l’entreprise d’étoffer le catalogue de jeux proposé via l’abonnement Xbox.

Grandir sur le marché du jeu vidéo

Comme l’a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, « Le jeu est la catégorie la plus étendue de l’industrie du divertissement, car les gens du monde entier se tournent vers le jeu pour se connecter, se socialiser et jouer avec leurs amis ». Cela, avant de préciser que grâce à ce rachat, Microsoft va passer de 15 à 23 équipes de studio de création.

Aujourd’hui, Microsoft compte 15 millions d’abonnés sur son service Xbox Games Pass, cette nouvelle acquisition devrait donc l’aider, à l’avenir, à gagner plus d’abonnés encore.