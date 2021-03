La firme spécialisée et basée à Shanghai, Hurun Report, a publié son classement annuel des personnes les plus riches de Chine et du monde. On y apprend que Jack Ma, fondateur des géants Alibaba et Ant Group, n’est plus l’homme le plus riche de l’Empire du Milieu… et n’est même pas sur le podium.

Une année remplie d’obstacles pour Jack Ma

C’est Zhong Shanshan, fondateur et dirigeant de Nongfu Spring, la plus grande entreprise de boisson de Chine, qui arrive à la tête du classement avec une fortune estimée à 85 milliards de dollars. Il est suivi par le fondateur de Tencent, Pony Ma, puis de celui du géant de l’eCommerce Pinduoduo, Colin Huang, en troisième place. Leur fortune atteint respectivement les 74 milliards et 69 milliards de dollars.

Jack Ma arrive en quatrième position avec 55,7 milliards de dollars. Si sa fortune a augmenté par rapport à l’année précédente, sa descente dans le classement peut s’expliquer par les difficultés rencontrées par ses entreprises. Pour rappel, les autorités chinoises ont interrompu l’introduction en bourse d’Ant Group, et ont entamé une enquête antitrust à l’encontre d’Alibaba. En conséquence, le milliardaire a perdu son statut de héros érigé comme véritable exemple dans le pays, et a même disparu de la sphère médiatique pendant un temps pour réapparaître dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

L’entrepreneur Zhang Yiming, fondateur d’une certaine ByteDance, a quant à lui grimpé les échelons pour se retrouver à la cinquième place dans le classement avec une fortune estimée à 54 milliards de dollars.

La Chine produit de plus en plus de milliardaires

Sans surprise, Hurun Report présente Elon Musk et Jeff Bezos comme les deux personnes les plus riches du monde, et souligne en outre que le nombre de milliardaires dans le monde est passé à 3 228, soit 420 en plus par rapport à 2019 malgré la pandémie de Covid-19. Fait important : 259 des nouveaux milliardaires sont chinois.

Par ailleurs, l’économie de l’Empire du Milieu a progressé de 2,3% en 2020. Le rebond de la Chine est impressionnant : il s’agit de la seule puissance économique majeure à avoir connu une croissance l’année dernière.