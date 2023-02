Alibaba a dévoilé son bilan financier pour le dernier trimestre de 2022, et a battu les prédictions des analystes dans un contexte macroéconomique peu favorable en Chine. Ant Group, en revanche, continue de plonger.

Alibaba a largement réduit ses dépenses, et voit ses bénéfices augmenter en conséquence

Entre la politique zéro-Covid et la régulation ultra stricte menée par Pékin, l’année 2022 n’a pas été de tout repos pour Alibaba, qui a notamment vu sa croissance freinée au troisième trimestre. Tandis que beaucoup s’attendaient à ce que la tendance soit similaire sur la période d’octobre à décembre, d’autant plus que le secteur de l’e-commerce chinois a été particulièrement malmené, Alibaba est parvenue à battre les estimations, et a vu ses actions augmenter de 6 % en conséquence.

À peu près au même moment, la Chine a ralenti sa régulation des big tech et inversé sa politique zéro-Covid, ce qui a finalement eu un impact positif sur le géant de l’e-commerce. Au quatrième trimestre, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 36 milliards de dollars, soit une hausse de 2 % par rapport à l’année précédente et mieux qu’au troisième trimestre avec 29 milliards de dollars.

Les mesures de réduction des dépenses prises par la société pour améliorer sa rentabilité ont porté leurs fruits : ses bénéfices net ont augmenté de 69 % d’une année sur l’autre. Au total, Alibaba s’est séparée de 19 000 personnes au cours de 2022.

Dans le détail, les ventes commerciales d'Alibaba en Chine, qui représentent près de 70 % de ses revenus totaux, ont chuté de 1 % pour atteindre 24 milliards de dollars, mais cette baisse a été partiellement compensée par l'accélération de la croissance dans les segments des soins de santé, des soins pour animaux de compagnie et des produits frais, ainsi que par la diminution du déclin de l'électronique grand public, rapporte le South China Morning Post. Les activités d’e-commerce à l’étranger de l’entreprise, qu’elle souhaite pousser davantage, ont augmenté de 18 %.

La division cloud d’Alibaba, l'un de ses principaux domaines de croissance, a vu la hausse de son chiffre d'affaires ralentir à 3 % pour atteindre 4 milliards de dollars, contre une croissance de 4 % au troisième trimestre. La société voit l’émergence des IA génératives comme une grande opportunité pour cette division, car la puissance de calcul nécessaire à cette technologie est immense.

« Au cours du dernier trimestre, nous avons continué à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des coûts, ce qui a entraîné une croissance robuste des bénéfices », conclut Toby Xu, directeur financier d'Alibaba, dans un communiqué.

Des temps difficiles pour Ant Group, mais du mieux à venir

Le son de cloche n’est pas le même chez Ant Group, autre entreprise fondée par l’entrepreneur chinois, aujourd’hui décrié, Jack Ma. La chute de ses bénéfices s’est encore accélérée au cours du quatrième trimestre, avec une baisse de 83 %, résultant de la répression réglementaire exercée par la Chine et d’une diminution de l'évaluation des investissements en actions à l'étranger.

Pékin a mené une politique très stricte à l’égard d’Ant Group. Plus de deux ans après que les autorités ont suspendu son IPO, elle attend désormais le feu vert pour officiellement devenir une holding financière, comme l’avaient exigé les autorités. De son côté, Jack Ma annonçait en juillet qu’il céderait le contrôle de l’entreprise, et les autorités se montrent désormais moins sévères avec cette dernière.

Comme le rapporte Bloomberg, le chef du parti communiste de Hangzhou, où la société a son siège, a récemment félicité l'entreprise pour avoir suivi sa direction, marquant ainsi un assouplissement de sa position à son égard. Avec ces améliorations, la chute vertigineuse des revenus d’Ant Group pourrait s’amoindrir, mais le contexte économique devrait rester défavorable encore quelque temps.