Ce n’est pas un secret, l’intelligence artificielle peut s’appliquer à quasiment tous les secteurs. Médecine, finance, transports, droit… Et bien entendu, dans le marketing aussi. Chanel l’a d’ailleurs bien compris. La maison de haute-couture, qui possède également une ligne de produits cosmétiques, a récemment dévoilé une application basée sur l’IA permettant d’identifier n’importe quelle nuance de rouge à lèvres à partir d’une simple photographie. Une fois la couleur identifiée, l’application se charge de trouver le rouge à lèvres dans la gamme de produits Chanel lui correspondant le plus.

Chanel souhaite booster ses ventes en ligne grâce à l’IA

Dans le commerce en ligne, l’inspiration est souvent le premier pas vers l’acte d’achat. C’est d’autant plus vrai dans l’industrie cosmétique. Imaginez : vous naviguez sur Instagram ou Pinterest, et vous tombez sur la photographie d’une personne portant un rouge à lèvres dont la couleur vous plaît particulièrement. Vous souhaitez alors vous procurer ce rouge à lèvres en question, mais vous ne savez connaissez pas sa référence. Pour le consommateur, c’est particulièrement frustrant. Pour les marques, c’est une vente potentielle qui leur échappe.

C’est pour que cette situation ne se reproduise plus que Chanel a développé une application basée sur l’intelligence artificielle. Sa mission : identifier la nuance de rouge à lèvres présente dans une photo en la scannant, et retrouver le produit qui s’en rapproche le plus parmi les 400 références existantes au sein de la marque. Une fois cette tâche accomplie, l’application proposera également à l’utilisateur « d’essayer » la teinte proposée au travers de la réalité augmentée.

Pour la maison de haute-couture, l’objectif de cette application est clair : tirer parti d’un problème récurrent sur Internet, afin de booster ses ventes en ligne. Une stratégie somme toute intéressante, qui pourrait bien venir à porter ses fruits.

L’intelligence artificielle au service du marketing dans l’industrie cosmétique

Chanel n’est pas la seule entreprise dans l’industrie cosmétique a avoir compris l’intérêt des nouvelles technologies, bien au contraire. Lors du CES 2020, L’Oréal a présenté un gadget baptisé « Perso. Basé sur l’intelligence artificielle, ce petit bijou de technologie recueille les données de la peau (couleur, particularités) de son utilisateur pour lui confectionner instantanément des produits (soins, maquillage) totalement personnalisés et sur-mesure.

Bien avant ça, et plus précisément en 2018, la même marque proposait déjà à ses clients d’essayer du maquillage en réalité augmentée directement sur Facebook. Une année plus tard, l’expérience était reproduite sur Amazon. Forte de son succès, cette fonctionnalité s’est finalement répandue au-delà des marques pour être directement proposée par certaines plateformes, comme Pinterest par exemple.