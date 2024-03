Depuis les années 1990, le secteur du luxe s’est transformé. En 2024, certains secteurs comme la haute-couture, l’hôtellerie ou la joaillerie manquent de candidats. Avec près de 20 % du chiffre d’affaires mondial, la France est le pays le plus reconnu dans cette industrie. Notre pays dispose de 11 maisons de luxe classées dans le top 75 des entreprises de l’industrie. Une réputation due au travail et à la passion des professionnels du secteur.

Comment intégrer le secteur du luxe en 2024 ?

Bénéficiant à la fois d’une image et d’un savoir-faire exceptionnels, le luxe français est, et reste le n°1, malgré un marché international de plus en plus concurrentiel. Aujourd’hui, le web, les réseaux sociaux et la transformation digitale dans son ensemble ont révolutionné le secteur. L’intelligence artificielle et les NFT jouent également un rôle important dans cette transformation. Voilà donc des compétences clés pour intégrer ce secteur.

Encore faut-il être capable de les maîtriser. Et ce n’est clairement pas le cas de tous les candidats. Pour comprendre comment booster votre employabilité dans le secteur du luxe, l’EFAP organise un webinar le 28 mars 2024 à 18h30 durant lequel vous découvrirez le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business Luxe – Alternance / Part-Time executive. Vous découvrirez pendant cette conférence en ligne pourquoi de telles compétences sont aujourd’hui indispensables et comment les acquérir.

Booster son employabilité grâce au digital

En effet, monter en compétences en marketing et comprendre la transformation digitale vous ouvrira les portes des nouveaux métiers. C’est un excellent moyen pour pénétrer le monde du luxe, qui a la réputation d’être plutôt fermé. Dans cette grande industrie, plusieurs secteurs recrutent des experts en marketing : haute-joaillerie, horlogerie, vins et spiritueux, haute-gastronomie, mode et beauté, tourisme etc. Que vous soyez en activité, en reconversion professionnelle, porteur d’un projet entrepreneurial ou étudiant en recherche d’une 5e année en cursus initial ou en apprentissage, ce webinar va vous intéresser.

Un webinar animé par Vincent Montet, fondateur-directeur du MBADMB et vice-président de l’ACSEL, l’association de l’économie numérique, Constance Clément, vice-présidente du board pédagogique du MBADMB Luxe et Stéphane Galienni, directeur associé chez Balistik Art et auteur de l’ouvrage La Vague Web 3 (Dunod 2023). Trois personnalités qui connaissent parfaitement l’industrie du luxe et qui pourront répondre à toutes vos questions. Ils seront accompagnés de Nermine Eido, Cheffe de Projet Image chez Saint Laurent et Alumni du MBADMB.

Au cours de ce live du 28 mars 2024 à 18h30, vous comprendrez que les codes du luxe ne s’inventent pas, mais qu’ils s’acquièrent avec les années.

Une formation comme le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business Luxe – Alternance / Part-Time executive de l’EFAP vous permettra, à vous ou à vos enfants, de vous spécialiser très vite. Vous comprendrez pourquoi le digital n’est pas une simple compétence complémentaire, mais bien la clé de voûte de la réussite de votre carrière. Le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business est n°1 au classement Eduniversal 2024 des meilleurs masters de Paris. N’oubliez pas de vous inscrire !

