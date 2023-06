Grâce à la réalité augmentée, chacun peut essayer ses produits préférés depuis son canapé. Pour les marques de luxe, l’impact est particulièrement important car il s’agit de la manière la plus personnalisée et la plus immersive pour les clients de découvrir leurs collections.

La réalité augmentée : une opportunité de conversion pour le marché du luxe

Dans les allées de VivaTech, l’essayage virtuel est un peu partout. Une personne essaie virtuellement un sac à main Coach sur un miroir géant, une autre défile avec une robe couture Dior. Si la technologie amuse à l’image d’un filtre Snapchat, elle a une réelle utilité aux yeux de Georges Yashin, fondateur de la start-up américaine Zero10.

En développement depuis 2020, la start-up offre une technologie de réalité virtuelle sur des miroirs géants implantée dans des vitrines de magasins et dans des magasins autonomes gérés par Zero10. Les célèbres enseignes Coach, Tommy Hilfiger et Nike sont déjà conquises. Répondant à la problématique de la rentabilité des surfaces louées par les marques, la start-up propose des espaces ne dépassant pas les deux mètres carrés. « Ce n’est pas juste un outil marketing ou un gadget. Les miroirs AR peuvent réellement aider à générer du trafic en magasin. Par exemple, pour Coach, en Europe, ils ont permis d’augmenter le trafic en magasin de 60 % » commente George Yashin.

La solution Zero10 nécessite uniquement le miroir géant, un support pour iPad, un écran de statistiques et un espace de stockage pour les produits. Un outil de recommandation permet au client de trouver sa taille, de l’essayer virtuellement en proportions réelles et pour certains articles de les récupérer directement sur place ou de les recevoir en livraison à domicile. L’entrepreneur new-yorkais ajoute : « Selon nos données clients, les miroirs ont généré 30 % de clients en plus en magasin pour acheter les produits. C’est aussi moins cher pour les marques car nos solutions commencent à 90 $ par jour pour un miroir quand un miroir snapchat coûte plus de 1000 $ ».

En France, le premier miroir Zero10 sera installé pour la marque haut de gamme Fusalp. « Pour le futur, nous voulons croître intensément avec nos clients en accompagnant Coach à se développer en Chine à travers 20 nouveaux miroirs par exemple. Aussi, nous avons des clients qui ont des grands écrans dans leurs magasins et nous souhaiterions connecter notre technologie à leurs écrans existants » conclue-t-il.

Snapchat mise sur une expérience de shopping en ligne améliorée par la réalité augmentée

La location de sa technologie aux marques, voici l’autre pari de Snapchat. Elle vise en particulier les maisons de luxe. Le pionnier de la réalité augmentée, avec ses célèbres filtres, a lancé il y a deux mois sa nouvelle suite technologique « ARES » (Shopping Suite). Elle va permettre d’exporter la technologie en dehors de Snapchat. « Nous démarrons avec les marques de mode et de luxe car c’est l’une des catégories les plus évidentes d’un point de vue business », explique Geoffrey Perez, Global Head of Luxury chez Snapchat dans une interview à Siècle Digital.

Avec la réalité augmentée, Snapchat souhaite à la fois améliorer l’expérience phygital en magasin avec les miroirs AR et améliorer l’expérience d’achat en ligne. « Pendant longtemps l’expérience shopping était en boutique, il fallait pousser les portes d’une boutique de luxe et essayer en cabine. Avec la réalité augmentée nous permettons aux clients, depuis chez eux, d’avoir accès à des sacs de luxe en 3D en dimensions réelles » détaille le directeur. En magasin, l’utilité de l’essayage virtuel est différente avec les miroirs. Elle passe par l’essayage d’un produit n’est pas en stock, un jeu pour gagner un coupon de réduction ou encore une expérience de storytelling.

« Il y a 10 ans, peu de personnes nous prenaient au sérieux avec nos filtres et ne voyaient pas où nous voulions en venir. Cette technologie est devenue extrêmement utile et c’est devenu, selon nous, le futur du web » explique Geoffrey Perez. La qualité des assets et les technologies ont énormément évolué en dix ans permettant aujourd’hui « un rendu quasi réel des produits ». Par conséquent, de plus en plus de maisons de luxe ont intégré, à leur site ou à leur app, des expériences de réalité augmentée.

Pour Snapchat, l’ambition va au-delà d’apporter une expérience divertissante. Elle projette de donner l’accès à la réalité augmentée pour tous les sites e-commerce, dans le but d’améliorer les conversions en ligne et réduire les retours produits.

Avec 250 millions d’utilisateurs qui interagissent chaque jour avec la réalité augmentée Snapchat veut aller encore plus loin. La plateforme sociale travaille depuis un moment sur une version définitive de son modèle de lunettes connectées “Spectacle”. Geoffrey Perez évoque aussi l’ambition de mêler réalité augmentée et intelligence artificielle pour enrichir l’expérience digitale. Une nouvelle façon pour les marques d’aborder le shopping en ligne.