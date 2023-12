L’adoption du port de charge Tesla aux États-Unis vient de franchir une étape significative. Volkswagen a en effet annoncé sa prise en charge. Il ne manque plus que Stellantis pour considérer la technologie comme un véritable standard pour les véhicules électriques.

L’adoption éclair du NACS

Pendant de longues années, la fermeture des stations Supercharger de Tesla constituait un argument de vente pour le constructeur. L’abondance des stations et leurs performances sont restées exclusives aux clients de la marque. En 2021, la loi bipartisane américaine visant à moderniser les infrastructures du pays a poussé Tesla à revoir sa feuille de route. Pour bénéficier d’une part des 7,5 milliards de dollars réservés aux stations de charge, les entreprises ont été contraintes de les ouvrir à la concurrence.

L’année dernière, Tesla rebaptisait sa technologie en North American Charging Standard (NACS), puis annonçait dans la foulée son ouverture. Dès mai 2023, Ford est devenu le premier constructeur à se rallier du côté de la firme d’Elon Musk. De nombreux constructeurs lui ont emboîté le pas, à l’instar de Rivian, General Motors, Honda, Mercedes, BMW, Hyundai, Kia, Toyota ou encore Subaru.

C’est au tour de Volkswagen, qui compte Audi, Porsche ou encore Scout Motors dans ses rangs, d’adopter le NACS. Le propre réseau de recharge du groupe, Electrify America, déclarait récemment qu’il le prendrait en charge, ouvrant la voie au groupe allemand.

Plus que Stellantis

Le réseau Supercharger de Tesla est reconnu comme étant supérieur à de nombreuses stations tierces, dont la plupart sont équipées de prises CCS et de la norme de recharge CHAdeMO, moins utilisée. L’entreprise affirme détenir 45 000 Superchargers dans le monde, dont 12 000 aux États-Unis. Désormais, Tesla peut se concentrer sur Stellantis, qui possède des marques comme Jeep, Chrysler, Ram, Dodge, Peugeot ou encore Fiat. Il s’agit du seul groupe qui n’a pas encore annoncé son intention de prendre en charge le NACS.

À l’été 2023, le BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Stellantis, ont révélé leur intention de former une coentreprise pour établir un réseau de recharge en Amérique du Nord. Objectif : accélérer la disponibilité de la recharge haute puissance sur le continent avec la mise en place de 30 000 stations dans les zones urbaines et le long des autoroutes. Ce réseau sera compatible avec les normes CCS et NACS.