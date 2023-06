L’adoption des chargeurs de Tesla par l’industrie des véhicules électriques s’accélère outre-Atlantique. Alors que plusieurs constructeurs ont annoncé leur attrait pour la technologie, l’organisme de normalisation SAE International vient de ...

L’adoption des chargeurs de Tesla par l’industrie des véhicules électriques s’accélère outre-Atlantique. Alors que plusieurs constructeurs ont annoncé leur attrait pour la technologie, l’organisme de normalisation SAE International vient de révéler qu’il soutenait le port de charge de la firme d’Elon Musk.

Plusieurs constructeurs adoptent le NACS

Contrairement à l’Europe où il existe un connecteur universel à tous les constructeurs de véhicules électrique, aux États-Unis, il existe trois types de recharge rapide, dont celui de Tesla. Baptisé North American Charging Standard (NACS), il s’oppose à l’actuelle norme de charge combinée CCS, adoptée par tous les constructeurs qui vendent leurs produits en Amérique du Nord pour la charge rapide en courant continu. Disposant du plus large réseau de recharge dans le pays, la firme a commencé, l’année dernière, à ouvrir certains de ses Supercharger à d’autres marques.

Depuis, Ford, General Motors et Rivian ont annoncé l’adoption de la prise de Tesla. Volvo vient de rejoindre cette liste. « Dans le cadre de notre démarche visant à devenir entièrement électrique d’ici 2030, nous voulons rendre la vie avec une voiture électrique aussi facile que possible. L’un des principaux obstacles au passage à la conduite électrique – une étape clé pour rendre le transport plus durable – est l’accès à une infrastructure de recharge facile et pratique. Aujourd’hui, avec cet accord, nous prenons une mesure importante pour éliminer ce seuil pour les conducteurs de Volvo aux États-Unis, au Canada et au Mexique », commente Jim Rowan, PDG de Volvo Cars, dans un communiqué de presse.

Un adaptateur Tesla NACS vers CCS sera fourni aux propriétaires actuels de véhicules électriques du constructeur suédois, ils pourront fonctionner d’ici le milieu de l’année 2024. Volvo a également indiqué que les conducteurs pourront trouver les stations de recharge depuis leur application Volvo Cars.

La SAE International annonce la standardisation du port de charge

Observant que de plus en plus de marques ont décidé d’adopter le NACS en tant que standard, la SAE International vient de faire une annonce significative pour l’industrie automobile outre-Atlantique. En standardisant le port de Tesla, l’organisme « garantit que tout fournisseur ou fabricant sera en mesure d’utiliser, de fabriquer ou de déployer le connecteur NACS sur les véhicules électriques et les stations de recharge dans toute l’Amérique du Nord ».

Le bureau conjoint américain de l’Énergie et des Transports a collaboré avec Tesla et la SAE afin d’accélérer l’adoption du NACS en tant que norme. Son objectif est d’améliorer l’infrastructure de recharge du pays. En amont, ChargePoint, l’un des plus grands réseaux de recharge de véhicules électriques en Amérique du Nord, a annoncé que ses clients installant des stations de recharge avec son équipement pourraient ajouter le port standard de Tesla aux nouvelles commandes.

De nombreux autres fabricants et opérateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques se sont récemment mobilisés pour ajouter la prise de Tesla en option à leurs unités. Cette popularité du NACS pourrait pousser Electrify America, initiative de Volkswagen, à également franchir le pas.