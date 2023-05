Tesla va ouvrir une partie de son vaste réseau de recharge aux clients de Ford aux États-Unis et au Canada. Ce partenariat confirme les promesses de Musk, qui évoque l’ouverture ...

Tesla va ouvrir une partie de son vaste réseau de recharge aux clients de Ford aux États-Unis et au Canada. Ce partenariat confirme les promesses de Musk, qui évoque l’ouverture des stations de son entreprise aux autres marques depuis 2021.

Les constructeurs de Ford pourront charger leurs véhicules aux Supercharger

Le réseau Supercharger de Tesla est le plus étendu des États-Unis, où l’entreprise détient près de 60 % du marché des véhicules électriques, loin devant Ford. Au total, le constructeur compte plus de 17 700 chargeurs rapides dans le pays sur plus de 1 650 sites. Contrairement à l’Europe où il existe un connecteur universel à tous les constructeurs de véhicules électrique, aux États-Unis, il existe trois types de recharge rapide, dont celui de Tesla.

À travers ce nouveau partenariat, les détenteurs de véhicules Ford accéderont à plus de 12 000 Supercharger de Tesla à partir de début 2024. Ses voitures électriques adopteront en outre le port de charge de la firme d’Elon Musk dès 2025 et, en attendant, ils pourront se doter d’un adaptateur, réaliser une mise à jour du logiciel et payer pour utiliser les chargeurs, précise Bloomberg.

« Si, en collaboration avec Ford et peut-être d’autres, nous parvenons à en faire la norme en Amérique du Nord, je pense que les consommateurs s’en porteront d’autant mieux », a commenté Elon Musk. Les PDG de Tesla et Ford ont annoncé la nouvelle lors d’un Space de Twitter.

Tesla pourrait également ouvrir le code de son OS

En ouvrant ses stations de charge, Tesla peut bénéficier de subventions de la part du gouvernement américain. En 2021, l’administration Biden a adopté un vaste plan pour moderniser les infrastructures du pays. Celui-ci inclut 7,5 milliards de dollars destinés à la construction de stations de charge, mais elles doivent être ouvertes à plusieurs constructeurs pour obtenir un financement.

La collaboration entre les deux constructeurs prouve que le secteur des véhicules électriques évolue. Les gouvernements poussent à l’adoption de ce moyen de transport mais souvent, les conducteurs sont réticents car les stations de charge sont mal distribuées. « Nous ne voulons pas que le réseau de superchargeurs Tesla soit comme un jardin clos. Nous voulons que ce soit quelque chose qui soutienne l’électrification et le transport durable en général », a continué Elon Musk.

Pendant la conversation, il a également suggéré que Tesla pourrait ouvrir une partie du code de son système d’exploitation automobile à d’autres constructeurs. « De la même manière qu’Android est utile à l’industrie de la téléphonie en tant que norme générale, nous pourrions potentiellement ouvrir plus de code », a-t-il souligné. Cela va dans le sens des engagements de General Motors, qui a récemment annoncé des initiatives pour l’intéropérabilité des véhicules connectés.