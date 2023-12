Les ambitions d’Apple en Inde continuent de croître. Si son projet d’expansion dans le pays est mené à bien, celui-ci représenterait un quart de la production mondiale d’iPhone dans les prochaines années.

Le rôle de l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple prend de l’ampleur

La marque à la pomme délocalise sa production depuis la Chine vers l’Inde depuis plusieurs années, afin de réduire sa dépendance envers l’Empire du Milieu. En cause, les restrictions anti-Covid, mais également la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales.

Ses fournisseurs, Foxconn en tête, multiplient leurs projets d’implantation dans le pays sud-asiatique. La gamme d’iPhone 15 a été la première à inclure des appareils assemblés en Inde. Désormais, Apple et ses partenaires ont pour objectif de fabriquer plus de 50 millions d’iPhone par an en Inde d’ici deux à trois ans. Des dizaines de millions d’unités supplémentaires sont prévues par la suite.

Apple a également choisi l’Inde comme site pour une étape de fabrication des iPhone bas de gamme qui seront vendus en 2025. Lors de celle-ci, connue sous le nom d’introduction de nouveaux produits, les équipes d’Apple travaillent avec des sous-traitants pour traduire les plans et les prototypes des produits en un plan de fabrication détaillé. Jusqu’à présent, ce travail n’était effectué qu’en Chine, indique le Wall Street Journal. De même, des AirPods vont être produits dans le pays.

En plus de la migration de ses fournisseurs connus, la firme de Cupertino s’associe désormais avec des acteurs locaux, à l’instar de Tata. Le géant indien a ainsi racheté une usine de production d’iPhone au taïwanais Wistron. Il prévoit en outre de construire l’une des plus grandes usines d’assemblage d’iPhone en Inde, dans l’État du sud du Tamil Nadu.

La Chine reste son partenaire privilégié

En parallèle, l’entreprise s’active pour bénéficier d’un écosystème qui lui est favorable. Elle a mené des campagnes de lobbying auprès de Foxconn, afin d’obtenir de nouvelles lois sur les conditions de travail, qui bénéficieraient à ses usines locales. Elle a, en parallèle, ouvert ses deux premiers Apple Store indiens cette année, le premier ayant été inauguré par Tim Cook en personne.

Ces nombreux efforts ne signifient pas qu’Apple souhaite quitter la Chine. Elle préfère moins dépendre d’un seul pays, alors que des vents contraires ont compliqué son activité en Empire du Milieu en 2023. Le gouvernement aurait ordonné à ses employés de ne plus utiliser d’iPhone, tandis que le regain en popularité de Huawei affecte directement ses ventes dans le pays. Les deux voyages de Tim Cook en Chine témoignent néanmoins de l’importance qu’Apple continue de lui accorder.

L’annonce du vaste projet d’expansion de la firme de Cupertino en Inde intervient alors que deux de ses fournisseurs, Foxconn et Pegatron, ont été contraints d’interrompre la production d’iPhone dans le pays en raison de conditions météorologiques extrêmes.