Foxconn, le fournisseur le plus important d’Apple, va fabriquer des AirPods dans une usine en Inde, alors que la marque à la pomme cherche de plus en plus à délocaliser sa production vers le pays sud-asiatique au détriment de la Chine.

Une première pour Foxconn

Depuis quelque temps, Foxconn, qui produit environ 70 % des iPhone, multiplie les efforts pour étendre son activité manufacturière en Inde. La société annonçait récemment un investissement de 700 millions de dollars dans l’État du Karnataka pour y déployer une partie de sa production, et a également mené une importante campagne de lobbying aux côtés d’Apple dans le pays afin d’obtenir des conditions de travail plus favorables à ses méthodes de production en usine.

Désormais, le géant taïwanais a remporté une commande pour fabriquer des AirPods, et prévoit d’investir plus de 200 millions de dollars dans une nouvelle usine dans l'État indien de Telangana, dans le sud du pays, pour y mener à bien sa production, rapporte Reuters. C’est la première fois que Foxconn va concevoir les écouteurs sans fil de la marque à la pomme, qui est actuellement réalisée par des manufacturiers chinois comme Luxshare.

Si Foxconn a débattu en interne pour savoir si la production des AirPods lui était bénéfique d’un point de vue financier, l'entreprise a finalement conclu que celle-ci lui permettrait de renforcer son lien avec Apple, en vue d’obtenir de nouveaux contrats pour la conception des nouveaux produits du géant américain.

Apple veut produire plus en Inde

L’agence de presse précise qu’Apple aurait spécifiquement demandé à Foxconn de produire ses écouteurs en Inde. Cela corrobore des informations selon lesquelles la firme de Cupertino incite de plus en plus ses fournisseurs à se délocaliser de la Chine, où elle possède un écosystème de production très développé et établi. En plus de vouloir moins dépendre du pays à cause de l’impact du Covid-19 sur la chaîne d'approvsionnement internationale, Apple souhaite éviter les possibles répercussions de la guerre commerciale dans laquelle s’affrontent les États-Unis et l’Empire du Milieu.

La société privilégie notamment l’Inde, et prévoit d’ailleurs d’y produire 25 % de ses iPhone d’ici à 2025. De son côté, Foxconn a annoncé ce mercredi 15 mars que ses investissements en dehors de la Chine allaient s'intensifier pour répondre à la demande des clients et réduire sa dépendance à l'égard du pays.