Amazon teste une nouvelle fonctionnalité pour ses membres Prime aux États-Unis. Pour 9, 99 dollars supplémentaires, ils bénéficient de la livraison illimitée de produits alimentaires de Whole Foods et d’Amazon ...

Amazon teste une nouvelle fonctionnalité pour ses membres Prime aux États-Unis. Pour 9,99 dollars supplémentaires, ils bénéficient de la livraison illimitée de produits alimentaires de Whole Foods et d’Amazon Fresh, à partir de 35 dollars d’achat.

Amazon veut être une référence dans la vente de produits alimentaires

C’était une promesse d’Andy Jassy. Au début de l’année, le PDG du géant de l’e-commerce garantissait des efforts supplémentaires pour renforcer son activité dans le domaine des produits alimentaires. L’entreprise ambitionne de devenir un incontournable du secteur depuis 2017 et son rachat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. En 2020, le groupe inaugurait son supermarché connecté Amazon Fresh.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Désormais, il mise sur le fait que les membres de Prime accepteront de payer un supplément mensuel pour recevoir des produits frais à leur porte. Avec l’ajout de sa nouvelle offre, Amazon veut inciter ses abonnés à passer des commandes plus importantes et plus fréquentes. Elle est en test à Denver dans le Colorado, à Sacramento en Californie ainsi qu’à Columbus dans l’Ohio.

« Nous expérimentons sans cesse de nouvelles fonctionnalités pour rendre les achats plus faciles, plus rapides et plus abordables, et nous sommes impatients de connaître la réaction des membres qui profiteront de cette offre », a commenté Tony Hoggett, vice-président senior des magasins d’alimentation mondiaux d’Amazon, dans un communiqué.

L’offre Prime se cesse de s’étoffer

Ces dernières années, la firme a modifié son seuil de livraison gratuite pour les commandes passées auprès de Fresh et Whole Foods, afin de s’ajuster à l’augmentation des coûts. En octobre, elle le fixait à 100 dollars pour les produits issus d’Amazon Fresh. Les personnes souhaitant se faire livrer des aliments de chez Whole Foods doivent quant à eux débourser 10 dollars pour chaque livraison. La nouvelle offre d’Amazon devrait leur permettre de largement économiser.

Le mois dernier, l’entreprise ouvrait la livraison de produits Amazon Fresh aux utilisateurs américains ne disposant pas d’abonnement Prime, après avoir testé cette fonctionnalité dans une poignée de villes.

De cette manière, l’entreprise agrémente également son abonnement Prime, qui propose déjà la livraison rapide, l’accès à Amazon Prime Video ou encore Amazon Music. Début 2023, elle y ajoutait aussi la livraison de tous les médicaments génériques admissibles pour 5 dollars mensuels supplémentaires.