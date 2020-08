C’est jeudi 27 août qu’Amazon inaugurait officiellement son premier supermarché Amazon Fresh. Dans un premier temps, seuls les clients ayant reçu une invitation par email seront invités à tester ce nouveau concept d’épicerie high-tech façonné par Amazon. C’est par l’intermédiaire d’un post sur le blog de l’entreprise que le vice-président d’Amazon Fresh, Jeff Helbling, a révélé la nouvelle : “Je suis heureux d’annoncer qu’à partir de cette semaine, nous ouvrons nos portes à un groupe restreint de clients invités à Woodland Hills, en Californie, pour faire leurs achats dans le magasin avant son ouverture au grand public dans les prochaines semaines.”

Amazon Fresh, épicerie connectée

Si en apparence, ce supermarché estampillé Amazon est voulu comme étant traditionnel, il est en revanche rempli de technologies qui le classent bien à part de ses concurrents de la distribution alimentaire. Pour la recherche de références produits, des kiosques équipées des enceintes Echo Show sont reparties à travers le magasin, et c’est l’interface vocale Alexa qui guidera les consommateurs pour trouver les produits ou suggérer des idées de menus.

Présenté au mois de juillet, le chariot intelligent Dash Cart fera office de caddie standard. Grâce à des capteurs et des caméras de reconnaissance, chaque produit déposé dans le Dash Cart est identifié. Le client s’étant auparavant enregistré sur son compte Amazon à son entrée du magasin via un QR Code, nul besoin de passer par une caisse pour finaliser le paiement. La facturation est automatisée (disponible sur l’application) et le client empreinte simplement un couloir dédié pour sortir d’Amazon Fresh. Pour les produits vendus au poids, comme les fruits et légumes, le Dash Cart est aussi équipé d’une balance connectée.

Pour retrouver le reste des technologies injectées dans cette épicerie connectée, il faut se rendre dans l’entrepôt ultramoderne d’Amazon Fresh. 670 m2 d’entrepôt seraient entièrement automatisés, et consacrés à la préparation de commandes de boissons alcoolisées et aux produits emballés et frais. Tout ceci ferait parti d’un service de livraison express, dont les commandes sont préparées entre 6h et 14h. Le service de retrait de commandes effectuées en ligne dispose également d’un comptoir dédié, il est fournit gratuitement pour les clients Amazon Prime.

En ce qui concerne la sélection des produits, Jeff Helbling précise que “les clients qui font leurs achats chez Amazon Fresh trouveront un large assortiment de marques nationales et de produits de haute qualité, de la viande et des fruits de mer. De plus, notre équipe culinaire propose à nos clients une gamme de délicieux aliments préparés, frais, en magasin tous les jours.”

Devenir un acteur majeur de la distribution alimentaire

3 ans après avoir racheté Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars, Amazon confirme sa volonté de percer dans la distribution alimentaire. En acquérant une chaîne de supermarchés bio, le géant de Seattle comptait bien s’inviter à la table des grandes enseignes alimentaires, et continuer à chasser sur le territoire de Walmart. Le bio étant un marché niche, Amazon a sans doute voulu voir plus grand en lançant son supermarché Amazon Fresh. Selon Jeff Helbling, pas de risque de cannibalisme entre les deux enseignes : “Nous considérons que ces formats se complètent et répondent à des besoins différents. Whole Foods est un pionnier et un leader de longue date dans le domaine des aliments naturels, biologiques et propres. La sélection d’Amazon Fresh est assez différente. Nous les voyons fonctionner l’un à côté de l’autre et nous sommes ravis d’offrir aux clients le choix entre les deux.”

Investir dans des emplacements physiques est en tout cas une démarche qui va en l’encontre d’un marché dont le trafic physique est sévèrement impacté par la pandémie de Covid-19. À rebours du marché, au second trimestre 2020 Amazon publiait d’excellents résultats financiers : ses bénéfices ont doublé et atteint 5,2 milliards de dollars. Cependant, malgré une explosion du chiffre d’affaires sur les commandes alimentaires en ligne (elles ont triplé sur le second trimestre), Jeff Bezos a bien compris que la transition vers un mode de commande alimentaire en ligne se fera progressivement. Une période de cohabitation ente enseignes physiques et commandes en ligne est inévitable. Le géant de l’e-commerce l’a bien compris, et planche désormais sur son enseigne d’épicerie connectée Amazon Fresh pour établir son identité de marque dans la distribution alimentaire.

Les supermarchés étaient dans les cartons depuis un moment, leur ouverture au grand public a été retardée par la crise sanitaire. Une période mise à profit pour utiliser les points de vente Amazon Fresh en “dark stores”, uniquement consacrés à la vente en ligne. “Ce n’était pas notre plan initial, mais nous avons pensé que c’était la meilleure chose à faire pour répondre à la forte demande des clients que nous ne voyions en ligne qu’à ce moment précis”. conclut le Vice-président d’Amazon Fresh