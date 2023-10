Après être devenue le numéro 1 du secteur du streaming, Netflix revient aux sources. La société va ouvrir ses propres magasins où bibelots, vêtements, nourriture et boissons à l’effigie de ...

Après être devenue le numéro 1 du secteur du streaming, Netflix revient aux sources. La société va ouvrir ses propres magasins où bibelots, vêtements, nourriture et boissons à l’effigie de ses productions seront à disposition.

Renforcer le sentiment de communauté des fans

Les deux premiers Netflix House ouvriront leurs portes aux États-Unis en 2025. L’enseigne sera ensuite lancée dans d’autres pays du monde. Elle proposera un mélange de magasins avec des produits dérivés, de restaurants et d’expériences ludiques en direct, à l’instar d’une course d’obstacles Squid Game. Des spectacles payants inspirés de séries populaires seront aussi au programme.

Le concept est conçu pour immerger les fans dans l’univers des films et séries de Netflix, afin de créer un sentiment de communauté entre eux. « Nous avons vu à quel point les fans aiment se plonger dans l’univers de nos films et de nos séries télévisées, et nous avons beaucoup réfléchi à la manière de passer à la vitesse supérieure », a expliqué Josh Simon, vice-président des produits grand public de la société.

Netflix expérimente depuis quelques années des expériences pop-up pour les fans, comme les glaciers sur le thème de Stranger Things et les salons de thé sur le thème de The Crown. Netflix House sera toutefois le premier lieu permanent de l’entreprise. Ces derniers mois, elle multiplie également ses efforts pour produire de contenu original de qualité, ces magasins lui permettront de mettre en valeur ces œuvres exclusives.

Se démarquer de la concurrence

Depuis 2022, le secteur du streaming traverse une période difficile, avec des acteurs qui cumule des pertes importantes. À travers cette démarche, Netflix pourra un peu plus se démarquer de ses concurrents toujours plus nombreux à l’instar d’Amazon Prime Video, Max, Disney+ ou encore Paramount+.

La plateforme s’est également lancée dans le secteur du jeu vidéo avec plusieurs titres et le rachat de différents studios d’édition. Elle envisage même de créer son propre service de streaming de cloud gaming. Pour générer davantage de revenus, Netflix a en outre mis fin au partage de mot de passe, lancé une offre avec publicité, et devrait probablement augmenter ses prix à nouveau.

Les localisations exactes des premières enseignes Netflix House n’ont pas été dévoilées. De même, les prix qui seront appliqués n’ont pas été mentionnés.