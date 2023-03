Netflix continue de vouloir étendre ses activités dans le domaine du jeu vidéo. La plateforme de streaming serait prête à déployer son service sur les téléviseurs. Un développeur a partagé, le 30 mars, du code caché dans l’application mobile faisant référence à des jeux joués depuis une télévision. Les téléphones portables feraient alors office de manettes.

Depuis le lancement, en novembre 2021, de ses premiers jeux mobiles, le service de streaming serait prêt à franchir un cap et à s’essayer à des jeux accessibles directement sur un téléviseur et contrôlables avec un smartphone. C’est du moins ce que rapporte Steve Moser, un développeur d’applications. « Pour jouer à un jeu sur votre téléviseur, vous avez besoin d’une manette. Voulez-vous utiliser ce téléphone comme manette de jeu ? », est-il possible de lire dans les lignes de code de Netflix.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

— Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023