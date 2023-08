La société japonaise Rakuten a signé un protocole d’accord avec OpenAI dans le but d’utiliser l’intelligence artificielle générative afin « d’explorer de nouvelles opportunités commerciales ». Ce nouveau partenariat a ...

La société japonaise Rakuten a signé un protocole d’accord avec OpenAI dans le but d’utiliser l’intelligence artificielle générative afin « d’explorer de nouvelles opportunités commerciales ». Ce nouveau partenariat a été présenté dans le cadre de l’édition 2023 du Rakuten Optimism, la conférence du groupe se déroulant du 2 au 6 août.

L’IA générative pour doper les services de la firme japonais

Avec l’aide d’OpenAI, Rakuten se servira des outils développés par l’entreprise spécialisée dans l’IA pour les intégrer dans ses services et produits déjà existants. De cette manière, l’entreprise vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience utilisateur de ses clients. Hiroshi Mikitani, président-directeur général de Rakuten, a affirmé qu’en connectant les applications d’OpenAI aux services du groupe, « il augmenterait de 20 % l’autonomisation de tous ses clients : PME, grandes entreprises, gouvernement national et gouvernements locaux ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le fondateur de l’entreprise a affirmé « qu’il pouvait faire beaucoup en utilisant les données dont Rakuten dispose grâce à l’aide d’OpenAI, » avant d’ajouter que « son objectif n’était pas seulement de profiter de OpenAI et de l’IA générative, mais de créer un nouveau monde en collaboration avec tous ses clients grâce à cette nouvelle technologie ». De son côté, Sam Altman, le président-directeur général d’OpenAI pense « qu’il peut réaliser de grandes choses avec Rakuten ».

Concrètement, l’ensemble des données de l’entreprise réparti dans plus de 70 services seront utilisées pour vérifier l’identité des utilisateurs dans le cadre d’une connexion à l’un d’eux, pour un ciblage publicitaire plus efficace, pour optimiser la recherche par mot-clé, et enfin, pour proposer un service de réponse automatique. Cette dernière fonctionnalité fait inévitablement penser à ChatGPT, le robot conversationnel de l’entreprise américaine, un de ses produits phares.

Rakuten, loin d’être la seule à exploiter l’IA générative

Le groupe japonais propose des services divers et variés sur le net. C’est pour éviter d’être en retard par rapport à ses rivaux que l’entreprise japonaise a décidé de se lancer dans le bain de l’IA générative. Une partie des activités de la firme se concentrent sur l’e-commerce, un secteur où sont présents de nombreux acteurs, à l’instar d’Amazon.

La firme de Jeff Bezos a dernièrement misé sur cette technologie pour améliorer son expérience client. Elle développerait actuellement des outils capables de résumer des centaines d’avis et de détecter des faux témoignages. L’intelligence artificielle lui permettra d’améliorer la recherche de produits sur son site, ainsi que de trier ses marchandises endommagées dans ses centres de traitement de commandes.

Dans un autre registre, Microsoft est proche d’OpenAI depuis plusieurs années. Au début de l’année, le géant technologique a décidé d’intensifier son partenariat grâce à un investissement de 10 milliards de dollars. Cela lui a permis d’exploiter ChatGPT pour doper son moteur de recherche Bing, et pour mettre au point un assistant personnel, Copilot 365.