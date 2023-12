Le quatrième réseau mobile allemand a été lancé le 8 décembre, depuis Montabaur, siège de l’opérateur 1&1. Ce dernier exploite « le premier et le seul réseau mobile 5G Open RAN ...

Le quatrième réseau mobile allemand a été lancé le 8 décembre, depuis Montabaur, siège de l’opérateur 1&1. Ce dernier exploite « le premier et le seul réseau mobile 5G Open RAN entièrement virtualisé du continent », tandis que son partenaire, Rakuten, fournit la technologie.

L’avenir est à l’Open RAN

L’ouverture du réseau de 1&1 est le fruit d’un partenariat né en août 2021, en même temps que la branche spécialisée Rakuten Symphony. Le gouvernement allemand a commencé à pousser cette même année pour le développement de solutions Open RAN, dans lesquels il percevait un grand potentiel.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’Open RAN désigne des normes ouvertes de réseaux d’accès radio (RAN). Au lieu d’être dépendant d’un seul fournisseur pour le matériel et le logiciel de son réseau, il permet de piocher parmi plusieurs, mais aussi d’avoir plus d’éléments virtualisés et de réduire ainsi les coûts. Pour le réseau « 1&1 O-RAN », 80 entreprises auraient participé d’après les communiqués publiés, sans créer de dépendance.

Hiroshi « Mickey » Mikitani, PDG de Rakuten, a décrit ainsi la participation de son entreprise, « Rakuten offre un contrôle efficace et hautement automatisé des antennes de 1&1 Open RAN. Grâce à notre logiciel d’orchestration spécialement développé, nous servons d’intégrateur de système pour garantir que les applications du réseau central interagissent de manière transparente avec tous les autres composants logiciels et matériels du 1&1 O-RAN ». Le PDG de 1&1, Ralph Dommermuth, s’est félicité que son entreprise « bénéficie de la vaste expérience que Rakuten a gagnée ces dernières années en exploitant le premier Open RAN au monde au Japon ».

Rakuten a encore du mal à parvenir à la rentabilité sur le terrain du mobile. Toutefois, Hiroshi Mikitani a déclaré à CNBC que « cela va être extrêmement rentable. D’ici cinq ans, tout le monde dira : « oh, mon Dieu, c’était une décision géniale ». Parce que nos coûts d’exploitation ne représentent qu’une fraction de ceux de nos concurrents ».

C’est la première fois que Rakuten déploie sa technologie à aussi grande échelle en dehors du Japon. À l’exception de tests en cours ailleurs dans le monde, comme à Singapour. Selon les confidences de Mickey Mikitani, d’autres devraient suivre en 2024.

Début décembre, AT&T révélait, avec Ericsson un investissement de 14 milliards de dollars sur 5 ans pour « devenir leader aux États-Unis dans le déploiement d’un réseau d’accès radio ouvert (Open RAN) à l’échelle commerciale ». En octobre, Vodafone annonçait des projets en Italie. Plus tôt dans l’année, il était question d’un partenariat avec le français Orange, en Roumanie.