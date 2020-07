Ce jeudi 9 juillet 2020, Rakuten France a annoncé le lancement de son app Shopify. À travers celle-ci, les marchands français pourront notamment intégrer leurs produits à la marketplace de l’entreprise française, anciennement PriceMinister, qui compte plus de 4 millions de membres. Un moyen pour les commerçants de “faire grandir leur business” en renforçant “leur stratégie de vente omincanale“.

Un nouveau canal de vente pour les marchands

D’ores et déjà disponible, l’application Rakuten pour Shopify permet aux marchands de gérer leurs offres en exportant, actualisant et synchronisant leurs produits de façon automatique. Les commerçants peuvent ainsi envoyer leurs produits sur Rakuten France, ainsi que leurs mises à jour d’offres, extrêmement facilement. De même, la gestion des commandes est simplifiée puisqu’il est possible d’intégrer directement celles-ci dans l’admin Shopify, tout comme il est possible de notifier les clients de leur suivi de commande automatiquement.

Aussi, l’application permet aux vendeurs de personnaliser gratuitement leur Rakuten Corner, qui consiste en un espace entièrement dédié à leurs produits, afin que ces derniers puissent insuffler leur charte graphique et l’identité de leur entreprise au sein de la marketplace. Enfin, en activant gratuitement Rakuten Instore, ces derniers pourront générer du trafic dans leurs magasins en déclenchant des ventes additionnelles. Dans son communiqué de presse, Rakuten France précise :

“L’application leur donne également un accès gratuit à l’option Rakuten Instore, qui leur offre la possibilité de générer du trafic en magasin grâce à un système de géolocalisation et de mise à jour des stocks en temps réel. Grâce à une technologie simple d’utilisation, les marchands conservent leur liberté pour se concentrer sur leur business.”

Rakuten et Shopify souhaitent encourager la reprise du commerce français

Avec l’intégration de la marketplace Rakuten à Shopify, les deux firmes entendent aider les entreprises françaises à “créer ou développer leurs business en ligne“ en cette période de crise mondiale. Selon les chiffres avancés par l’éditeur canadien de solutions e-commerce, “les nouveaux magasins créés sur la palteforme Shopify ont augmenté de 62% entre le 13 mars 2020 et le 24 avril 2020 par rapport aux six semaines précédente“. Un constat qui démontre la nécessité et l’urgence pour les commerçants de se digitaliser, alors que les mesures de distanciation sociale sont encore en vigueur pour endiguer la propagation du Covid-19.

Emilie Benoit-Vernay, Country Manager France de Shopify, explique notamment : “La crise que nous traversons nous a enseigné qu’il était nécessaire de bâtir une stratégie omnicanale forte, qu’on soit un petit commerce ou un acteur déjà fortement implanté”. Matthieu Denime, Directeur Commercial chez Rakuten France, précise quant à lui : “Aujourd’hui, participer à la reprise de l’activité du commerce et à sa digitalisation est notre priorité. C’est au travers de cette vision forte, partagée par Shopify, que la pertinence de proposer un accès à la marketplace de Rakuten aux marchands indépendants utilisant Shopify s’est imposée“.

Au-delà du soutien apporté aux commerçants français, cette collaboration permet à Shopify de consolider son offre et son positionnement. Récemment, l’entreprise canadienne a également pu mettre en place un partenariat similaire avec Walmart, le géant américain de la distribution.