C’est une semaine chargée pour Microsoft. Après avoir racheté le groupe ZeniMax, la firme de Redmond a annoncé sur son blog, ce mardi 22 septembre 2020, avoir étendu son partenariat avec OpenAI pour s’accorder l’exclusivité de GPT-3, l’impressionnant modèle de traitement de langage naturel qui a été dévoilé au mois de juillet dernier.

GPT-3, c’est la dernière version en date du modèle de traitement de langage naturel généraliste développé par OpenAI, firme fondée par Elon Musk et qui se spécialise dans l’intelligence artificielle. Succédant à GPT-2, cette IA a ouvert sa bêta au mois de juillet dernier, offrant ainsi la possibilité à des dizaines de développeurs de tester ses limites, et les résultats ne se sont pas fait attendre.

Avec un total impressionnant de 175 milliards de paramètres, GPT-3 a déjà su tenir ses promesses, et aller même au-delà : le modèle de traitement de langage a été capable de compléter des essais en imitant à la perfection la plume d’un utilisateur, a pu générer du code HTML fonctionnel et cohérent par rapport aux indications données, a généré un texte fictif en s’inspirant du style d’un célèbre écrivain, et a même démontré ses capacités à répondre à des questions médicales dans le cadre de la simulation d’un diagnostic.

