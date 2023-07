Waymo, l’unité de conduite autonome d’Alphabet, met un frein à ses efforts dans le secteur des poids lourds pour se concentrer sur les services de transport. Depuis plusieurs mois, sa ...

Waymo, l’unité de conduite autonome d’Alphabet, met un frein à ses efforts dans le secteur des poids lourds pour se concentrer sur les services de transport. Depuis plusieurs mois, sa maison mère se montre très précautionneuse dans ses dépenses.

Waymo mise sur ses taxis autonomes

L’annonce a été faite en marge de la publication du bilan financier d’Alphabet pour le second trimestre 2023. L’occasion pour la société d’annoncer la création d’un nouveau rôle pour Ruth Porat, qui est devenue présidente et directrice des investissements. Cette initiative indique que le géant de la Silicon Valley adopte désormais une posture plus économe, et n’investit plus autant dans tous ses segments.

« Avec notre décision de nous concentrer sur le transport à domicile, nous allons repousser le calendrier de nos efforts commerciaux et opérationnels dans le domaine du transport routier, ainsi que la majeure partie de notre développement technique dans cette unité commerciale », détaille Waymo dans un communiqué. Sa filiale Via, créée en partenariat avec Uber Freight et dédiée au développement d’une plateforme de conduite autonome pour les camions, va donc bénéficier de moins d’investissements. La société assure qu’elle ne met pas la clé sous la porte pour autant.

Waymo opère des taxis autonomes dans des zones restreintes de Phoenix, San Francisco et Los Angeles. Il s’agit de la meilleure manière pour l’entreprise de devenir rentable, un objectif difficile à atteindre pour le secteur de la conduite autonome, qui doit faire face à d’importantes barrières réglementaires.

Un secteur en difficulté

« Notre objectif est de mettre notre entreprise sur la voie de la création de valeur en nous concentrant sur la réussite commerciale de notre activité de transport en commun à court terme », annonce la firme. Elle en a profité pour donner des nouvelles de Driver, son véhicule entièrement autonome, qui « s’améliore rapidement ».

Le secteur de la conduite autonome est en difficulté. Des entreprises comme Waymo ont dépensé des milliards de dollars en capital pour ne rapporter que peu, voire pas du tout, de revenus. L’échec d’Argo AI, start-up soutenue par Ford et Volkswagen, n’a pas aidé à rassurer les investisseurs.

Au début de l’année, l’importante vague de licenciements annoncée par Google a également touché Waymo, et particulièrement sa filiale Via.