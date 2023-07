Le gouvernement fédéral d’Allemagne a prévu une enveloppe de 20 milliards d’euros dans le but de renforcer la fabrication de semi-conducteurs dans le pays. Ces subventions viendront aider plusieurs géants du secteur qui souhaitent s’implanter en Europe, et plus précisément sur le sol de la première puissance économique du Vieux Continent.

Intel profitera au maximum de l’enveloppe allemande dédiée aux semi-conducteurs

Depuis plusieurs mois, Berlin discute avec plusieurs grandes entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs afin qu’elles s’installent en Allemagne. Ces négociations entrent dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne consistant à doubler la production de composants électroniques d’ici la fin de la décennie, en passant par des subventions accordées à ces sociétés pour leur implantation.

Sur les 20 milliards d’euros prévus pour l’industrie des semi-conducteurs, la moitié sera allouée à Intel. La firme de Pat Gelsinger souhaite construire deux usines du côté de Magdebourg, à l’est du pays, dans le Land de Saxe-Anhalt. Pour y parvenir, elle a prévu d’investir 20 milliards d’euros. Initialement, l’entreprise devait injecter moins d’argent, mais l’augmentation des coûts de l’énergie et des matières premières l’ont obligé à revoir ses estimations à la hausse.

La société avait déjà reçu un accord de Berlin, lui accordant une subvention de 6,8 milliards d’euros. Considérant que ses aides devaient augmenter suite à la hausse des coûts de son projet, Intel a entrepris de vives discussions, notamment marquées par la désapprobation du ministre allemand des Finances, Christian Lindner. Malgré tout, le chancelier Olaf Scholtz a décidé d’augmenter l’enveloppe allouée à Intel à 10 milliards d’euros.

TSMC, Infineon et Wolfspeed obtiendront aussi des subventions en Allemagne

Outre Intel, c’est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) qui devrait également profiter d’une grosse part du gâteau. Là aussi, les discussions entre le gouvernement allemand et l’entreprise taïwanaise durent depuis plusieurs années. C’est en 2021 que TSMC évoque sa volonté de s’installer au cœur de l’Europe.

Le projet devrait être financé à 50 % du prix total de la construction, estimé à 10 milliards d’euros. Une subvention qui dépasserait le plafond de 40 % normalement mis en place. Le leader mondial des semi-conducteurs va donc recevoir jusqu’à 5 milliards d’euros de la part de l’Allemagne pour sa fabrique de puces qui sera construite à Dresde, la capitale de la Saxe.

De son côté, Infineon devrait également construire une usine dans la même zone, à Dresde. Le chantier devrait coûter près de cinq milliards d’euros au spin-off de Siemens. Au vu de son investissement, le gouvernement allemand va lui accorder une aide d’un milliard d’euros. Enfin, l’entreprise américaine Wolfspeed s’est associée à l’équipementier automobile allemand ZF dans le but de s’implanter dans la Sarre. Le projet coûterait 3 milliards d’euros, subventionné à hauteur de 750 millions d’euros.