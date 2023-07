Alors que Twitter connaît une actualité plus que mouvementée, l’une de ses principales alternatives, Mastodon, enregistre une importante hausse de son nombre d’utilisateurs. Threads, le nouveau réseau social de Meta, ...

Mastodon atteint quasiment un record de fréquentation

Il y a quelques semaines, Musk prenait la décision de limiter le nombre de tweets pouvant être lus quotidiennement par les utilisateurs. Invoquant une mesure sécuritaire pour éviter le vol de données, il est depuis revenu sur sa décision tant celle-ci a fait l’objet de critiques. Au cours du week-end, le milliardaire a fait une annonce encore plus radicale : Twitter est devenue X. Adieu l’oiseau bleu, le réseau social est désormais nommé selon la lettre tant chérie par son propriétaire.

En parallèle, le fondateur et PDG de Mastodon, Eugen Rochko, a annoncé dans un post que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de sa plateforme a augmenté régulièrement au cours des deux derniers mois pour désormais atteindre 2,1 millions, « pas très loin de notre dernier pic », a-t-il remarqué. Celui-ci fait référence aux mois d’octobre et novembre, soit à la période de rachat de Twitter par Elon Musk, lorsque Mastodon a enregistré jusqu’à 2,5 millions d’utilisateurs.

S’il n’est pas possible de totalement l’affirmer, il semble tout de même que la fréquentation de Mastodon soit liée à l’actualité de Twitter. Cela démontre que de plus en plus d’utilisateurs du réseau social se questionnent quant à leur présence sur celui-ci. À noter également que Musk détériore progressivement l’utilisation de la plateforme pour les personnes qui ne sont pas abonnées à Twitter Blue. Par exemple, elles auront bientôt une limite de messages privés quotidienne.

De plus en plus de concurrence pour Twitter

Il s’agit d’un jeu dangereux de la part de Musk. D’une part car l’entreprise peine à tenir le choc financièrement à cause de la perte de ses annonceurs, de l’autre car elle doit faire face à une concurrence de plus en plus accrue. En plus de Mastodon, il y a également Blueksy, le réseau social open source de Jack Dorsey, mais également T2. Et surtout, il y a Threads.

Seulement quelques jours après son lancement, la plateforme de Meta est devenue l’application avec la croissance la plus rapide au monde, surpassant ChatGPT alors même qu’elle n’est pas encore disponible au sein de l’Union européenne. Si depuis, sa fréquentation a drastiquement chuté, Threads n’est pas à prendre à la légère, d’autant plus lorsque l’on connaît la puissance de frappe de Meta.

D’ailleurs, Musk n’a pas hésité à menacer la firme de poursuites judiciaires, ce qui démontre qu’il craint la concurrence avec cette dernière.