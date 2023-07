Linda Yaccarino, la nouvelle PDG de Twitter, a défendu la décision controversée du réseau social de limiter le nombre de tweets pouvant être vus quotidiennement par les utilisateurs.

La semaine dernière, de nombreux utilisateurs de Twitter se sont retrouvés dans l’impossibilité de naviguer au sein de la plateforme. Dans la foulée, Elon Musk a annoncé que les comptes non vérifiés (c’est-à-dire qui n’ont pas souscris à Twitter Blue) seraient limités à 600 tweets par jour. Les comptes vérifiés, eux, à 6 000. Plus tard, ces chiffres ont été revus à la hausse, passant à 800 et 8 000.

Dans un billet de blog, le réseau social a indiqué que cette décision visait à « détecter et éliminer les bots et autres acteurs indésirables qui nuisent à la plateforme ». Prévenir les utilisateurs à l’avance d’une telle mesure « aurait permis aux mauvais acteurs de modifier leur comportement afin d’échapper à la détection ».

Beaucoup se sont montrés sceptiques vis-à-vis de cette initiative. Pourtant, Twitter a expliqué qu’elle permettait d’empêcher les acteurs malveillants de récupérer des données publiques pour alimenter des modèles d’intelligence artificielle. Les limites de débit, appliquées de manière temporaire, ont eu un impact sur un petit pourcentage d’utilisateurs, assure l’entreprise.

Dans un tweet publié ce 4 juillet, soit trois jours après l’annonce initiale de la plateforme, Linda Yaccarino a justifié cette décision. « Lorsque vous avez une mission comme celle de Twitter, vous devez prendre des mesures importantes pour continuer à renforcer la plateforme. Ce travail est important et continu », a-t-elle écrit.

When you have a mission like Twitter — you need to make big moves to keep strengthening the platform. This work is meaningful and on-going. Here’s more insight on our work to ensure the authenticity of our user base. 👇 https://t.co/5FzBa3636Z

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 4, 2023