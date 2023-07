Ce lundi 3 juillet à Lille, s’est clôturé le concours Digital InPulse, organisé par Huawei acteur de la tech mondiale et le Comité Richelieu, association française des Entreprises d’Innovation et de Croissance (EIC). Dans plusieurs grandes villes de France, une dizaine de start-ups françaises innovantes sont auditionnées. À chaque étape, les deux projets jugés les plus prometteurs sont récompensés. Le premier bénéficie d’un soutien financier de 30 000 euros, et le second de 20 000 euros. Une fois son tour de France terminé, Huawei aide les lauréats à saisir les opportunités que leur réserve le marché asiatique.

Pour cette dixième édition, les start-ups concouraient sur le thème des “Territoires Connectés”. Étaient valorisées les start-ups qui favorisent par leurs solutions le développement d’un territoire durable, intelligent et connecté au service de ses habitants.

Arkady et Reyouzz, grands gagnants de l’étape lilloise

À Lille, six start-ups avaient été pré-sélectionnées sur dossier. Elles ont défendu leur projet devant un jury de professionnels, réuni à l’incubateur EuraTechnologies.

C’est l’entreprise Arkady qui a remporté le premier prix. Elle a su faire la différence grâce à sa solution SaaS destinée aux institutions privées et publiques. Elle améliore la veille, la gestion des ressources matérielles ou humaines et l’intervention en situation de crise grâce à des services de géolocalisation. Par exemple, l’envoi de photos d’incendie transmises par les pompiers ou les riverains. L’innovation s’avère également pertinente pour les médias, les acteurs territoriaux ou encore les entreprises du BTP. Paul Taslé d’Héliand, le Fondateur & PDG, a fondé cette société fin 2021, accompagné par le Centre national d’études spatiales, l’Agence spatiale européenne et EuraTechnologies.

Reyouzz, start-up de la green tech, était sur la seconde marche du podium. Romain Deffrenne et Clément Sanchez se sont donné pour mission de révolutionner notre façon de consommer la high-tech. Pour ce faire, ils ont mis au point une borne de collecte connectée et fabriquée à partir de matériaux upcyclés. Elle permet de recycler un produit, de manière sécurisée et sans l’abîmer, contre un bon d’achat ou le rachat du produit.

Le Digital InPulse, un véritable tremplin

Après s’être rendu à Paris, Strasbourg, Nice et Lille, l’édition 2023 du concours touche à sa fin. Les huit jeunes pousses lauréates rejoignent dès à présent le club Alumni de Digital InPulse, déjà composé de 89 entreprises.

Les start-ups fraîchement récompensées profiteront, comme leurs prédécesseurs, d’un accompagnement dans leur développement international et du réseau de Huawei. Dans les prochains mois, elles se rendront à Hong Kong et Shenzhen pour rencontrer des acteurs économiques et institutionnels locaux. Elles participeront également à plusieurs rendez-vous afin de confronter leurs innovations au marché asiatique.

« Digital InPulse est un catalyseur d’opportunités, un tremplin vers l’international, et une plateforme qui nourrit les projets des entrepreneuses et entrepreneurs français. Nous sommes particulièrement fiers de nous tenir aux côtés des start-ups françaises, mais également des incubateurs qui les soutiennent », conclut Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France.