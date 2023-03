Saisir les opportunités offertes par le marché asiatique est l’ambition de bon nombre d’entreprises françaises. Nouveaux investisseurs, demande importante, main d’œuvre abondante… Les avantages sont nombreux. Pour autant, y développer son activité lorsqu’on est une jeune pousse n’est pas évident.

Pour se lancer, un programme est proposé aux start-ups de l’Hexagone par Huawei, acteur de la tech mondiale : Digital InPulse. À la clé : un soutien financier important et un accompagnement main dans la main pour démarrer en Asie.

À l’occasion de la dixième édition du programme, Siècle Digital s’est entretenu avec Anne-Claire Wang, responsable du programme Digital InPulse de Huawei pour discuter de la genèse de celui-ci, de l’aide fournie aux jeunes entrepreneurs et de ce nouvel opus.

Deux lauréats ont également pu nous faire part de leur retour d’expérience : Nathalie Paquet, présidente de l’entreprise Sporty Peppers, une application qui permet de faire du sport en s’amusant et Antoine Kuhnast, CTO & fondateur de Safehear, start-up qui a développé une protection auditive communicante à destination de l’industrie.

 

Un programme pour aider les start-ups françaises à se lancer sur les marchés asiatiques

L’histoire commence en 2014 lorsque Huawei décide de lancer un programme de soutien aux start-ups françaises sous forme de concours. Le but est simple : pouvoir soutenir les jeunes pousses les plus innovantes pour les aider à se projeter à l’international, et plus particulièrement en Asie, Huawei ayant ses racines à Shenzhen, en Chine. L’entreprise souhaite faire bénéficier ces néo-entrepreneurs de son expérience, ayant, elle aussi, démarré en tant que start-up. « Huawei a été créée en 1987 par cinq amis qui se sont cotisés pour lancer leur activité. Nous considérons qu'en tant que start-up qui a réussi, qui est aujourd’hui un groupe international, nous avons aussi ce devoir de soutenir des jeunes pousses et le développement des PME dans la tech », rappelle Anne-Claire Wang.

Si les motivations du groupe paraissent claires, une question demeure toutefois : pourquoi avoir choisi la France pour proposer ce programme ? Pour obtenir des éléments de réponse, il faut remonter un peu dans le temps : 2014 marque un tournant dans l’écosystème entrepreneurial français. L’esprit start-up s’installe progressivement et les innovations imaginées dans les centres de recherche se concrétisent. En somme, la France s’impose comme une véritable terre d’innovation où se trouvent beaucoup de potentiel et d’idées. « C’est dans ce contexte-là que Huawei a lancé ce programme, avec aussi le fait que Huawei a cinq centres de recherche & développement en France et des relations fortes avec des écosystèmes d'innovation », explique Anne-Claire Wang.

C’est dans un tel cadre que Digital InPulse est né. Depuis, des start-ups sont auditionnées chaque année dans plusieurs villes de l’Hexagone. À la clé pour les deux lauréats de chaque étape : un généreux soutien financier de 30 000 € pour le premier prix, et de 20 000 € pour le second. Une belle somme qui permet de donner un coup d’impulsion au développement de son activité. Au-delà de la dote financière, les projets sélectionnés profitent également d’un voyage d'affaires en Chine du Sud pour rencontrer de nouveaux acteurs du marché et tenter de trouver de nouveaux prospects.

Digital InPulse, véritable coup d’accélérateur pour les start-ups sélectionnées

Aujourd’hui, Digital InPulse rayonne dans de grandes métropoles françaises, qui changent parfois d’année en année. En 2022, c’est à Paris, lors de l’édition consacrée au bien-être, que se voit récompenser Sporty Peppers. Pour Safehear, le sacre s’est fait la même année, mais à Lyon.

Outre la thématique intéressante du programme, Nathalie Paquet et Antoine Kuhnast se sont laissés séduire par les possibilités d’expansion offertes aux lauréats. « Chez Safehear, nous nous adressons aux usines. Il y en a beaucoup en France, en Allemagne, en Angleterre, donc ce sont les premiers marchés que nous visions, mais il y en a aussi beaucoup en Chine et aux États-Unis. Ce sont deux zones géographiques vers lesquelles nous voulons nous déplacer en 2023 pour trouver de l'information, comprendre un petit peu comment ça fonctionne là-bas et puis faire une étude de marché pour évaluer les opportunités business », explique Antoine Kuhnast.

Ce sont des raisons similaires qui ont poussé Sporty Peppers à participer à Digital InPulse. « Il faut aussi souligner que nous avons eu une dotation, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les prix, et cela aide beaucoup les start-ups. Pouvoir profiter de l’écosystème Huawei est aussi un véritable avantage. J’ai pu échanger autour de l'application, essayer des montres au Mobile World Congress sur leur stand et en savoir plus sur le marché en Asie puisque c'est le plus grand marché de jeux vidéo, devant les États-Unis », raconte Nathalie Paquet.

Pour les start-ups françaises, le programme Digital InPulse est une chance de se lancer au-delà des fameuses frontières européennes. En fonction de leur activité, certaines peuvent trouver des opportunités plus significatives et appropriées sur le marché asiatique.

« Il y a aussi une sorte de familiarité qui peut être trompeuse avec les États-Unis, où l’entreprise se dit que ça va être similaire à l'Europe, mais ça ne l'est pas assurément. Chez Huawei, ce que nous voulons dire, c'est “L'Asie n'est pas forcément plus inatteignable que les États-Unis, venez découvrir et venez voir comment ça se passe ici” », ajoute Anne-Claire Wang.

Une édition 2023 sous le signe des Territoires Connectés

Pour cette dixième édition, le leitmotiv est les “Territoires Connectés”. Le but est de trouver des solutions technologiques françaises qui favorisent la transformation et le développement des territoires. « Nous parlons de transformation industrielle, de transformation écologique, ou encore de transformation sociale. En somme, cela peut être assez large. C'est ouvert à des solutions dans la tech, dans la smart city, dans l'accessibilité aux services », explique la responsable du programme.

Le thème de ce nouvel opus confirme la trajectoire prise ces dernières années par Huawei avec Digital InPulse : placer l’impact sociétal et environnemental au cœur de l’événement. « En 2020, nous étions sur la thématique Apps for Good, en 2021 la Green Tech, et 2022 le Bien-Être. Chez Huawei, nous sommes convaincus qu'il faut apporter les bienfaits de la technologie à tous », raconte Anne-Claire Wang.

Cette année, la sélection s’effectuera à Nice, Lille, Strasbourg et Paris. Comme leurs prédécesseurs, les lauréats profiteront du soutien financier de l’entreprise chinoise, d’un accompagnement dans leur développement international et du réseau de Huawei.

Les inscriptions en ligne sont d’ores et déjà ouvertes pour les start-ups qui souhaiteraient se lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. N’attendez toutefois pas trop longtemps : les candidatures ferment le 15 avril 2023.